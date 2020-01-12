Два очка Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Рейнджерс"

В Национальной хоккейной лиге завершился матч регулярного чемпионата между "Сент-Луис Блюз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Действующий обладатель Кубка Стэнли добился победы на своей площадке со счетом 5:2. Двумя результативными передачами в составе "блюзменов" отметился Иван Барбашев.

В его активе стало 19 (6 шайб + 13 пасов) очков после 44 игр текущего сезона. В составе гостей российские нападающие "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич записали на свой счет по голевой передаче.

"Сент-Луис Блюз" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков после 46 встреч. "Нью-Йорк Рейнджерс" с 46 баллами идет 11-м на Востоке.