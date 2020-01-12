В Главной геофизической обсерватории назвали факторы аномального потепления в РФ

Сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселев рассказал, почему в России климат теплеет в два с половиной раза быстрее, чем в остальном мире. Специалист указал, что к глобальному потеплению нужно приплюсовать еще ряд факторов, характерных именно для нашей страны, передает Life.ru.

Так, одним из факторов является изменение режима осадков, а также режима циркуляции воздуха в атмосфере и вод в океане. Большую часть территории России занимает суша, которая отличается от океана по своей способности аккумулировать тепло. Океанские воды могут нивелировать изменения климата. Также на климатические трансформации влияет рельеф.

В настоящее время в России климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире, а в Арктике – в 3,5 раза быстрее. Эксперт не исключает, что всплески холода и тепла в будущем станут еще более резкими. Он считает, что в 2020 году произойдет большее число природных катастроф. Среднегодовая температура снова повысится.