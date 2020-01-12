СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса. Так, Der Spiegel пишет, что для Берлина этот диалог был крайне важен, особенно в свете подготовки международной конференции по Ливии. Без помощи Москвы здесь не обойтись, отмечает издание.

Журналисты из Frankfurter Allgemeine Zeitun оценили слова Меркель о том, что у России и Германии много совместных задач. И что канцлер в очередной раз поддержала "Северный поток - 2" вопреки позиции США.

"Новая гармония в сложные времена" — с таким заголовком вышла статья в Süddeutsche Zeitung. Авторы пишут, что и немецкая, и российская стороны отодвинули все разногласия на задний план.

И только Die Welt в своем стиле раскритиковал Ангелу Меркель за то, что она якобы слишком внимательно слушала Путина. И упрекнул канцлера в том, что она разделяет позиции российского лидера, которые противоречат взглядам американских властей.