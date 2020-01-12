Работники прокуратуры России отмечают профессиональный праздник

В России работники прокуратуры сегодня отмечают профессиональный праздник. Сейчас в надзорном ведомстве трудятся более 50 тысяч человек. Только за 2019 год их силами выявлено почти четыре миллиона нарушений закона, сообщает телеканал "Россия 24".

С 2006 года пост генерального прокурора занимает Юрий Чайка. Он поздравил коллег с праздником.

Дату учредили в 1995 году в честь указа императора Петра I, который в 1722 году создал высший орган государственной власти во главе с генерал-прокурором, контролировавшим министерства и ведомства и подчинявшимся лично царю.