Жозе Моуринью: "Ливерпулю" повезло, что они не пропустили гол

Португальский наставник лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал итог очередного матча своей команды в премьер-лиги Англии, в котором лондонцы минимально проиграли на домашнем стадионе лидеру турнира "Ливерпулю" – 0:1.

"Огорчительно, что накануне игры мы специально тренировали защиту после ввода мяча из аута и в итоге проиграли матч после аута, — цитирует Моуринью ВВС. – Думаю, арбитры проделали хорошую работу, но один из помощников не заметил, что во время голевой атаки Мане дотронулся до мяча рукой".

"Чтобы играть на равных со столь хорошей командой, нужно особенное вдохновение. И все же я считаю, что мы заслуживали большего. Мы усилили давление во втором тайме и действовали более агрессивно", — сказал португальский специалист.

Сеньор Жозе напомнил, что уже говорил о грядущей победе "Ливерпуля" в чемпионате проемьер-лиги: "Это случилось, когда они обыграли "Манчестер Сити" несколько месяцев назад. Но в игре с нами им очень повезло: они могли пропустить гол, а Робертсон мог получить красную карточку".