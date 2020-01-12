Матч звезд НХЛ. Панарин остался единственным россиянином в списке

В Национальной хоккейной лиге завершилось голосование болельщиков, которые выбирали последних четырех участников Матча звезд Лиги, который в этом сезоне пройдет в Сент-Луисе. Фанаты проигнорировали россиян и Артемий Панарин из "Нью-Йорк Рейнджерс" остался единственным хоккеистом Матча звезд из нашей страны.

В каждую из четырех сборных дивизионов НХЛ были довыбраны по одному игроку. Ими Ти Джей Оши ("Вашингтон Кэпиталз", Столичный дивизион), Митч Марнер ("Торонто Мейпл Ливз", Атлантический дивизион), Давид Перрон ("Сент-Луис Блюз", Центральный дивизион) и Куинн Хьюз ("Ванкувер Кэнакс", Тихоокеанский дивизион).

Ранее, как уже сообщали Вести.Ru, Лига объявила составы сборных, которые были отобраны департаментом лиги по хоккейным операциям. По традиции, каждый клуб представлен на Матче звезд как минимум одним игроком. Компанию Панарину в том списке составил капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который, впрочем, от участия во Всезвездном уикенде отказался.

Панарин впервые сыграет в Матче звезд. В составе четырех команд-участниц есть семь хоккеистов, которые проведут свой пятый и более подобный мини-турнир: Патрик Кэйн из "Чикаго Блэк Хоукс" примет участие в Матче звезд в 9-й раз, Ши Уэбер ("Монреаль Кангадиенс") в 7-й, Тайлер Сегин ("Даллас Старз") и Эрик Стаал ("Миннесота Уайлд") — в 6-й, а Брэйден Холтби ("Вашингтон"), Анже Копитар ("Лос-Анджелес Кингз") и Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс") — в 5-й раз.