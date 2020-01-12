Тренер "Лацио" Индзаги: рекорд радует, но нам надо идти дальше

Главный тренер римского "Лацио" Симоне Индзаги, подопечные которого выиграли десятый матч подряд в Серии "А" и установили клубный рекорд, отметил после успеха в игре с "Наполи" (1:0), что у него были хорошие предчувствия. Наставник, впрочем, не собирается зацикливаться на цифрах.

"Думаю, в первом тайме мы действовали лучше, а после перерыва "Наполи" прибавил. Так что это был равный матч, и все решил один гол. Все происходящее – следствие предсезонной работы, которую я считаю замечательной. Мы начали с того, что потеряли очки в Серии "А" и Лиге Европы, но продолжали играть в свой футбол и делать то, что обсуждали на тренировках", — сказал тренер.

"Я не думал, что мы выиграем 10 матчей подряд, но я видел хорошие знаки! – цитирует Индзаги издание Football Italia. – На протяжении трех последних месяцев я хвалил игроков и говорил им сосредоточиться на следующем матче. Посыл остается неизменным".

По словам наставника, и в прежние годы "Лацио" был близок к достижению своих задач на сезон и оступался лишь в самом конце: "Например, когда упускал путевку в Лигу чемпионов в последнем туре. Мне нужно добиться максимальной пользы от футболистов, которые играют за команду, но также мы исследуем рынок на предмет хороших возможностей".