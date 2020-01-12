Настоящая зима пришла в Москву в ночь на воскресенье

В воскресенье синоптики сообщили о самой холодной ночи в Москве за весь зимний сезон. Сайт "Метеовести" указал, что ночью похолодало до минус 6, а в Московской области местами было ниже минус 12 градусов.

Эксперты назвали такую температуру выдающимся результатом, учитывая, что зима 2019-2020 годов в европейской части России необычайно теплая (плюс 7,2 градусов от нормы).

12 января 2007 года воздух в столице прогрелся до 4,9 градусов тепла. В этом году похолодание тоже скоро сменится потеплением. Вечером в воскресенье в Москве начнется оттепель.

Высота снежного покрова в Москве увеличилась до самого высокого уровня за текущую зиму — 7 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды" Фобос" Евгений Тишковец. По словам эксперта, "обычной" зимой к этому дню выпадает до 20-25 сантиметров.

В воскресенье в Москве потепление будет сопровождаться облачной погодой с усиливающимся ветром и низким атмосферным давлением (740 миллиметров ртутного столба). Вечером потеплеет до нуля.