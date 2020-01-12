Гон признался в незаконном побеге

Карлос Гон признал, что бежал из Японии незаконно. Об этом бывший глава альянса "Рено – Ниссан – Митсубиси" заявил в интервью японскому изданию Asahi Shimbun.

"Мой выезд из страны был незаконным", – признался он. По словам Гона, он опасался того, что в его 65-летнем возрасте ему придется провести под арестом еще не менее 10 лет, пока его дело будут рассматривать все инстанции вплоть до Верховного суда. Просьбы Гона ускорить процесс рассмотрения его дела остались без ответа. В своем побеге из страны Гон обвинил японскую прокуратуру и всю юридическую систему страны.

Глава автоальянса Карлос Гон обвиняется в финансовых нарушениях, нецелевых тратах и уклонении от уплаты налогов. Он был арестован в ноябре 2018 года, а в апреле 2019 отпущен из тюрьмы под домашний арест. Перед Новым годом он сбежал из-под домашнего ареста и на частном самолете через Турцию вылетел в Ливан, гражданином которого Гон является по рождению.

Накануне Гон заявил, что готов к тому, что его дело рассмотрят независимые юристы. И даже обещал выложить материалы в интернет. После допроса в ливанской прокуратуре ему был запрещен выезд из страны.