Пресс-служба: Горбачев не предлагал отменить новогодние каникулы и майские выходные

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев опровергает сообщения о его предложении отменить длинные новогодние и майские выходные в России. Ранее в СМИ приводились его слова о необходимости более равномерно распределять выходные, так как народ в эти дни "просто бездельничает", а многие уходят в запои.

По словам главы пресс-службы Горбачев-фонда Павла Палажченко, экс-президент рассказал, что не давал комментариев процитировавшему его агентству Ura.ru и вообще не высказывался по этому вопросу. Решать вопрос о длинных выходных, по словам Горбачева, должны общество и Госдума, заявил Палажченко агентству РИА Новости.