Повторные выборы президента Абхазии могут пройти до конца апреля. Такое заявление сделал член Центризбиркома республики Гиви Габния. Ранее сообщалось, что после массовых протестов верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые​​​.

Дату выборов назначат в понедельник, 13 января. Глава ЦИК республики Тамаз Гогия отметил, что хотя по закону на выбор даты дается пять дней, "мы и пяти дней тянуть не будем". Избранный в сентябре 2018 президент Хаджимба на время до выборов останется исполняющим обязанности. При этом участники предыдущих выборов, в том числе вышедшие во второй тур Рауль Хаджимба и Алхас Квициния, могут снова выставить свои кандидатуры на выборах президента.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.