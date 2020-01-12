Ливийское Правительство национального согласия объявило о прекращении огня

Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа, заседающее в Триполи, объявило о прекращении огня в рамках установленного по инициативе России и Турции перемирия. Заявлено о прекращении огня с полуночи 12 января (01:00 по московскому времени).

Для реализации режима прекращения огня предложенные обеими сторонами военные комитеты должны незамедлительно начать выработку мер, гарантирующих поддержание перемирия под патронажем ООН, заявляет ПНС. Правительство Сараджа также подтвердило поддержку курса на политическое урегулирование посредством Берлинской конференции для организации общенациональной встречи с участием всех сторон ливийского конфликта.

Накануне незадолго до полуночи по местному времени о согласии остановить боевые действия заявила Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, которая до этого отвергла предложение о перемирии. Теперь ЛНА объявила о прекращении огня с 00:01 12 января, передает ТАСС.



Почти сразу после вступления перемирия в Ливии в силу обе стороны принялись обвинять друг друга в его нарушении. В частности, говорилось о стычках в районе Салах-эд-Дин на южной окраине Триполи. В главном командовании Ливийской национальной армии, однако, подтвердили приверженность прекращению боевых действий.

С 2014 года в Ливии идет гражданская война. В стране действуют две политические силы — правительство национального согласия в Триполи во главе с премьером Сараджем и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Последнее поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Второго января этого года парламент Турции поддержал законопроект об отправке турецких военнослужащих в Ливию в рамках подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о военном и ином сотрудничестве. Пятого января Эрдоган объявил о начале переброски военных, назвав их задачами "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства". Заявлено, что непосредственно в боевых действиях в Ливии турецкие военные участвовать не будут.

Восьмого января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган выступили с предложением о перемирии в Ливии. Москва и Анкара призвали стороны конфликта там прекратить боевые действия с 00:00 12 января и сесть за стол переговоров.