Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опасается последствий политики изоляционизма США, которую проводит президент Дональд Трамп. Как сказал Уоллес в интервью газете The Sunday Times, в будущем Соединенное королевство может лишиться военной поддержки американцев.

Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.

"Это будет плохо для мира и плохо для нас. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее", — отметил Уоллес.

Министр обороны Великобритании обратил внимание читателей на то, что США вывели солдат из Сирии, а в целом Трамп хочет заменить в ряде стран американский контингент на силы НАТО.

"Мы очень сильно зависим от воздушной поддержки США, американских средств разведки и слежения. Мы должны диверсифицировать наши силы и средства", — уверен Уоллес.

Глава минобороны Великобритании заключил, что предположения 2010 года о "вечной коалиции с США" могут не оправдаться в будущем, ведь у США поменялись приоритеты на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.