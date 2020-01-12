На Украине прозвучал призыв отметить "450-летие сожжения Москвы"

Очередную абсурдную инициативу озвучил экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров. Он предложил отпраздновать в 2021 году "450-летие сожжения Москвы". Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в московских посадах начались пожары, устроенные мародерами из ханского войска. Из-за засушливой погоды и сильного ветра выгорел практически весь город, кроме Кремля. Этот разрушительный пожар стал крупнейшим для города в XVI веке – как известно, застроенная в основном деревянными строениями, Москва нередко страдала от пожаров.

Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными заявлениями. Так, в декабре 2019 он заявил, что планирует устроить поход на Крым, а ранее предлагал переименовать полуостров.