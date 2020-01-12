Подруга Меган Маркл рассказала подробности романа с принцем Гарри

Бывшая подруга супруги британского принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл, рассказала подробности их отношений, в том числе в начале романа Меган с ее будущим мужем. Бизнес-консультант Джина Нелторп-Коун, знакомая с Меган с 2014 года, написала статью для британской The Mail on Sunday о том, что у той была миссия: "заполучить принца и править миром".

По словам Нелторп-Коун, с Меган она познакомилась во время ее съемок в сериале "Форс-мажоры" (Suits) и быстро стали друзьями. А в 2016-м, узнав от Меган, что она и Гарри стали достаточно близки для первого совместного отпуска, Джина не испытывала никаких сомнений, что принц влюбится в ее подругу по уши.

Сама она была просто очарована своей подругой, как и все, вспоминает Нелторп-Коун. По ее словам, Меган обладает личной теплотой, способностью утешить и способна заставить находящегося рядом с ней человека чувствовать себя так, как будто он — единственный в мире, кто имеет для нее значение.

По словам Нелторп-Коун, к тому времени в качестве бизнес-консультанта Меган Маркл она уже помогла ей получить несколько выгодных предложений от спонсоров и брендов. Актриса, пишет Джина, ценила ее советы как в профессиональной, так и в личной жизни — до тех пор, пока дело не коснулось ее отношений с Гарри.

"Я сомневалась по поводу того, сможет ли Меган выдержать неослабное давление, будучи подругой Гарри — не говоря уже о таком чуде из чудес, как стать его женой, — пишет Нелторп-Коун. — Как только она сказала мне, что их отношения выглядят серьезными, мой энтузиазм перерос в беспокойство — за них обоих".

И дело был не только в повышенном внимании СМИ к королевской семье — супруге принца предстояло справляться с огромными ожиданиями британской публики, королевских особ и их придворных. В ответ на эти объяснения, вспоминает Джина, Меган подняла руку и заставила ее замолчать.

"Помолчи, — сказала ей актриса. — Не хочу этого слышать. Это — позитивное время в моей жизни".

По мнению Нелторп-Коун, Меган Маркл никогда не интересовалась жизнью британской королевской семьи и традициями — она хотела шарма и славы принадлежности к династии Виндзоров, но не сопровождающей все это ежедневной рутины.

По словам Нелторп-Коун, она не очень удивилась решению Гарри и Меган сложить полномочия старших членов королевской семьи: исходя из опыта личного общения, Меган Маркл — прежде всего деловая женщина, и с чисто коммерческой точки зрения это для нее исключительное время, чтобы продолжить там, где она остановилась, и строить дальше свою карьеру актрисы и публичной персоны.

Удивляет только скорость, с которой произошел этот "Мегзит" — по словам Джины, она думала, что герцогиня Сассекская потерпит свое пребывание в этом статусе хотя бы несколько лет.

"Я уверена, что именно ее влияние на Гарри уводит его от семьи, — пишет Нелторп-Коун. — Не хочу сказать, что у него нет собственной силы воли, но он и сам хорошо сказал об этом: "Если Меган чего-то хочет, она это получает".

"Не думаю, что она могла бы вытащить Гарри из его семьи, если бы где-то внутри он сам не хотел сделать какой-то большой шаг наподобие этого, — продолжает она. — Но с учетом того, что я видела за период их совместной жизни, я уверена, что она сыграла большую роль в нынешнем кризисе".