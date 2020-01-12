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12 января 202011:40

Ибрагимович вернулся в "Милан" и ставит новые бомбардирские рекорды

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Шведский нападающий Златан Ибрагимович забил первый гол за итальянский "Милан" после своего возвращения в клуб. Этот мяч, проведенный в ворота "Кальяри", стал знаменательным для шведа: он первый футболист, который забивал в четырех последних десятилетиях. Первый гол он забил 30 октября 1999 года за шведский "Мальме".

Форвард, которому исполнилось уже 38 лет, несмотря на возраст готов переписывать индивидуальные рекорды. Следует отметить, что гол стал для Златана 123-м в Серии "А" и это второй результат среди действующих футболистов. Правда, Фабио Куальяреллу с его 156 мячами догнать будет сложно, но при этом Ибрагимович обошел Гонсало Игуаина.

При этом швед стал пятым по возрасту бомбардиром, который забивал в чемпионате Италии за "Милан". Тем самым он вошел в список настоящих легенд "россонери" вслед за Филиппо Индзаги, Паоло Мальдини, Алессандро Костакуртой и Нильсом Лидхольмом. Но последнего Ибра вполне может обойти уже в этом сезоне: Нильс был всего на 20 дней старше Златана, когда забивал свой "возрастной" гол.

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