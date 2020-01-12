Юный житель Китая пострадал в результате опасного фокуса с петардой. Видео

Восьмилетний ребенок получил серьезные травмы в результате инцидента, произошедшего в минувшую пятницу, 10 января, в городе Дуньхуан, расположенном в китайском провинции Ганьсу.

На записи, сделанной камерой наблюдения, можно наблюдать, как один из школьников из баловства кинул петарду в отверстие на канализационном люке.

В результате этого необдуманного действия произошла детонация газа, скопившегося в коллекторе. Взрыв был такой силы, что металлическая крышка взмыла вверх на несколько метров.

Как сообщают китайские СМИ, пострадавший был помещен в отделение интенсивной терапии. В настоящее время угрозы его жизни нет.