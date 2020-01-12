Бойко Борисов: Болгария готова к большому количеству российского газа

Болгария строит свою газораспределительную сеть и готова к большому количеству газа из России и Азербайджана, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Болгария строит свою газораспределительную сеть. И чем больше газа приходит из России и Азербайджана, тем больше мы сможем по нашему газопроводу транспортировать через Болгарию. Для этого мы готовы", — сказал он.

8 января в Стамбуле состоялась торжественный запуск газопровода "Турецкий поток". Символический вентиль на сцене повернули президенты России, Турции и Сербии, а также премьер-министр Болгарии.

Болгария начала получать газ из России по трубопроводу "Турецкий поток" с 1 января. Ежегодно страна будет получать почти 3 миллиарда кубометров топлива. У "Турецкого потока" две нитки: одна для турецкого рынка, другая – для европейских поставок через территории Болгарии, Сербии и Венгрии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает строительство "Турецкого потока" на своей территории.