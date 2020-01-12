Миллер: Болгария стала активнее строить газовую сеть после критики Путина

Болгария стала активнее работать над строительством газораспределительной сети после того, как президент России обвинил ее в намеренном затягивании строительства "Турецкого потока". Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы видим, что наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо более интенсивнее, чем какое-то время тому назад", — сказал он.

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак выразил уверенность, что Болгария выполнит свои обязательства. "Сегодня работы идут полным ходом, масштабно, и мы уверены, что болгарские коллеги свои обязательства выполнят и свою часть построят", — отметил Новак.

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его страна выполнила часть своей работы, и теперь ждет, когда строительство закончит Болгария: "Мы все построили, но все еще ждем болгар, когда они закончат участок газопровода в своей стране".

8 января в Стамбуле состоялась торжественная церемония открытия газопровода "Турецкий поток". Участие в ней приняли президент России, Турции и Сербии, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, российские и турецкие министры. По словам Алексея Миллера, поставки по "Турецкому поток" полностью перекрывают контракты "Газпрома" с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии, "и все контракты, поставка которых осуществлялась трансбалканским коридором".