Хоккейный "Адмирал" во Владивостоке победил "Ак Барс"

Матчем в столице Дальнего Востока между владивостокским "Адмиралом" и казанским "Ак Барсом" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. "Моряки" провели отличную встречу против бывшего обладателя Кубка Гагарина и выиграли со счетом 5:1.

У хозяев отличились Пилипенко (13-я минута и 27-я), Коростелев (15-я) и Альмквист (33-я и 44-я). У гостей гол престижа на 30-й минуте провел Азеведо. Пожалуй, самое удивительное то, что гости более чем вдвое перебросали дальневосточников по числу попаданий в створ ворот – 40:18. Тем не менее, атака "Адмирала" была куда более эффективной, а оборона во главе с голкипером Трушковым оказалась почти непробиваемой.