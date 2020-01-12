Миллер: технологических препятствий для завершения "Северного потока-2" нет

Газопровод "Северный поток-2" будет достроен, технологических препятствий для этого нет. Об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", — заявил он.

О том, что Россия достроит "Северный поток-2" без иностранных партнеров, на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель говорил президент России Владимир Путин. Работы, по его словам, будут завершены до конца текущего года или к первому кварталу 2021-го.

В свою очередь, Ангела Меркель заявила, что германия не поддерживает санкции США в отношении СП-2 и считает проект коммерческим и правильным.