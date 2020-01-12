Что не стоит есть в итальянском ресторане: советы шеф-поваров

О лучших и худших блюдах, которые можно выбрать в итальянских ресторанах, рассказали шеф-повара, опрошенные изданием The Insider. Некоторые из блюд — всегда хороший выбор, в то время как другие часто не стоят столько, сколько за них просят, или могут быть с таким же успехом приготовлены дома.

Один из способов потратить свои деньги с умом — заказать блюдо с тушеным мясом, домашнюю пасту или иную еду, приготовление которой отнимает много времени. Приготовление тушеных блюд может занять до 12 часов, и заказать какое-либо из них в ресторане — неплохой способ насладиться итальянской кухней без необходимости трудиться на кухне самому, говорит шеф-повар одного из итальянских заведений в Калифорнии Натале Сервино.

Еще одно трудоемкое и требующее много времени на приготовление блюдо — лазанья, отмечает личный шеф-повар и диетолог Мелисса Эболи. Это слоеное блюдо из тонко раскатанного теста и нескольких начинок, если оно приготовлено хорошо, вполне стоит того, чтобы потратить деньги и не готовить самому. К тому же, в отличие от более деликатных блюд, она хорошо переносит заморозку и повторное разогревание, так что не стесняйтесь забрать домой то, что не удалось доесть, и насладиться этим еще и на следующий день.

Домашняя паста в тех итальянских ресторанах, где ее готовят на месте, тоже всегда стоит того, чтобы ее попробовать. Можно приготовить ее и самому, говорит шеф и ресторанный консультант Джулия Хелтон, но заниматься этим быстро надоедает. На кухне хорошего итальянского ресторана, по ее словам, обычно есть отдельный человек, который занимается только этим.

"Ничто не сравнится со свежеприготовленной пастой. Вернуться к сушеной пасте после этого действительно трудно", — говорит она.

Стоят своих денег ресторанные блюда из телятины — они требуют продуктов, не всегда доступных в обычных магазинах, и нескольких часов, проведенных у плиты.

Заслуживают внимания и аранчини — обжаренные или запеченные шарики из риса диаметром, обычно начиненные мясом, иногда вместе с сыром, томатным соусом и зеленым горошком.

На противоположном конце спектра — среди блюд, на которые не стоит тратиться в ресторанах, — находится, например, пицца по классическому рецепту "Маргарита". По словам Джулии Хелтон, это "полная обдираловка" и часто одно из самых переоцененных блюд в меню любого ресторана.

"Тесто, немного соуса, четверть бруска моцареллы и четыре веточки базилика — это ваш ужин? Вы платите минимум 12 долларов за блюдо, приготовить которое стоит 1 доллар", — говорит она.

Пицца, которая действительно стоит своих денег, по ее словам, должна иметь несколько различных начинок или быть приготовлена на дровах — дома за несколько долларов такое повторить не удастся.

Натале Сервино советует избегать салата капрезе вне сезона свежих томатов — в этом случае ему недостает вкуса, — и чесночного хлеба.

"Если ресторану приходится скрывать вкус своего хлеба с помощью масла и чеснока, вам лучше не заказывать его, — говорит он. — Ищите свежий домашний или приготовленный на месте хлеб, которому не требуется обилие масла при выпечке, чтобы быть вкусным".

И, наконец, вместо заказа в ресторане можно быстро и дешево приготовить дома спагетти болоньезе или такое совсем уж базовое блюдо как паста с сыром и перцем.