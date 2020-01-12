"Турецкий поток", Сирия и визит Меркель: насыщенный старт года Владимира Путина

Начало года у Владимира Путина выдалось насыщенным. Президент побывал в Дамаске, где встретился с Башаром Асадом, в Стамбуле вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом торжественно открыл газопровод "Турецкий поток" и встретился в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Подробности всех этих встреч и эксклюзивные детали – в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Встреча с Меркель

Очередь из российских и немецких журналистов на переговоры Путина и Меркель растянулась такая, что многочисленные туристы, замечая ее, тут же думали, что в Первый корпус Кремля двери открыты для всех.

Впервые за всю зиму и именно в день приезда Меркель в Москве прошел снегопад, и город стал еще красивее. Немецкий канцлер расплывается в улыбке и приветствует всех по-русски. В Кремль Ангела Меркель не приезжала почти 5 лет. Ее редкие визиты были в Сочи, где она заявляла, что Россия нарушает международное право. Но все сложнее отстаивать такую позицию в условиях, когда США чуть было не развязали очередную большую войну, а немецкие компании теперь работают под дамокловым мечом американских санкций. И вот Меркель в Москве.

В коридорах Кремля она тоже приветствуют сотрудников Федеральной службы охраны на русском, улыбается. А ожидающие начала переговоров немецкие журналисты делают такие фотографии, по которым вполне можно предположить: они скучали по этим интерьерам.

С интересом разглядывают картины в Кремле, полотно называется "Дорога". Дорога Берлина в отношениях с Москвой в последние годы была очень извилистой, но когда даже твой главный союзник – США – то и дело чуть ли не угрожает, а его политика по всему миру ведет к всеобщей дестабилизации, Россию, видимо, уже не так сильно хочется обвинять в агрессии, аннексии и обещать ей изоляцию.

За минуту до встречи с Путиным Меркель смотрится в зеркало и успевает обсудить с помощниками красивую русскую зиму. И вот ей подают знак: все готово, можно входить.

Меркель, которая много что сказала в адрес Москвы в последние годы, на этот раз заявляет: "Я всегда уверена в том, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге".

Министр иностранных дел Германии видит Сергея Лаврова, и это словно встреча больших друзей – желают счастливого Нового года. Германский министр смотрит на часы. Да и всем здесь, конечно, интересно, до какого времени могут продлиться переговоры?

А Меркель явно подготовилась к подробному разговору. Ее помощники сначала держат папку с какими-то документами в руках, а затем, когда журналистов просят из зала выйти, тут же относят ее Меркель. Канцлер сразу ее открывает и хочет начать диалог с Путиным, российский президент явно просит подождать еще секунду, пока все репортеры выйдут. И понятно, что одной из ключевых тем переговоров стало чрезвычайное обострение обстановки в отношениях Ирана и США.

"Что касается ситуации в целом, то, надеюсь, до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет. То, что там идет война, мы и так видим — так называемые боевые действия с малой интенсивностью, но это же боевые действия, — подчеркивает Путин. — Очень бы хотелось избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. Мы понимаем, к чему это приведет. Это приведет к новым масштабным исходам людей с территорий их традиционного проживания, к новым потокам беженцев, и не только в Европу, но и в другие регионы. Это и гуманитарная будет катастрофа. Религиозная катастрофа, экономическая катастрофа, потому что это приведет к разрушению или к огромному ущербу для мировой экономики, для мировой энергетики. Мы собираемся, чтобы обсудить наши совместные шаги и предотвратить такое неблагоприятное развитие событий".

Жертвами эскалации ситуации на Ближнем Востоке стали пассажиры лайнера Тегеран-Киев – за несколько часов до переговоров Путина и Меркель в Кремле Иран заявил, что лайнер был сбит.

"Невинные люди погибли при падении самолета. Иран объявил, что это было большой ошибкой и виновные найдены. И необходимо, конечно, обсуждать последствия такой трагедии, которую необходимо до конца раскрыть", — заявила Меркель.

Сколько страшных трагедий в последние годы уже произошло в этом регионе из-за раскачивания ситуации извне. Нормализовать обстановку, благодаря действиям России, удалось в Сирии. Ангела Меркель еще несколько лет назад настаивала и чуть ли не требовала: Башар Асад должен уйти. "Я, безусловно, поделился с госпожой канцлером итогами своей недавней поездки в Дамаск, переговорами с президентом Асадом", — сообщил Путин. Представить еще сравнительно недавно, что Меркель встречается с Путиным всего через три дня после его личного визита к Асаду, вряд ли было возможно.

Сирия

Вид из иллюминаторов российского борта номер 1. Кадры, которые впервые демонстрируются в телеэфире. Воздушное пространство Сирии. Истребители Су-35С сопровождают самолет с триколором на фюзеляже. Они идут настолько близко к самолету Путина, что в этой небесной бездне можно отчетливо рассмотреть тактический номер истребителя и даже силуэт пилота. В иллюминаторы с борта номер 1 смотрят верховный главнокомандующий и министр обороны. За рабочим столом на подлете к Дамаску Путин и Шойгу что-то активно обсуждают.

Одно дело рассказывать о некой своей победе над ИГИЛ (запрещена в России), как это делает президент США, совсем другое – лично прилететь в столицу страны, в которой уже многие годы идет тяжелейшая война. Но благодаря действиям российской армии Сирия стала намного безопаснее. И вот самолет Путина снижается, он летит настолько низко, что видны многочисленные жилые кварталы пригородов Дамаска и самой столицы.

Приземление в странах, где идут боевые действия, – особенно опасный момент. Еще недавно аэропорт Дамаска подвергался интенсивным обстрелам. Но вот самолет Путина снизился уже настолько, что российский флаг на крыльях можно рассмотреть даже с земли.

7 января, вскоре после того, как российский президент встретил Рождество в храме в Санкт-Петербурге, он прилетел в Сирию. Путин садится во внедорожник, и его кортеж направляется в Дамаск. Кадры, снятые из окон автомобиля, крайне ценны – дают почувствовать и понять, как в реальности обстоят дела в Сирии.

Столица бурлит. Много машин, повсюду люди. Дамаск выглядит так, как и должен выглядеть крупный восточный город. Сотни людей идут на работу, в магазины, к друзьям. Работает общественный транспорт, открыты и работают кафе.

Путин потом позднее скажет, о чем думал, увидев все это: "Что меня порадовало, что в Дамаске жизнь возрождается. Видно просто, я посмотрел — много транспорта, магазины работают, кафе, рестораны".

Ведь даже здесь, в столице, раньше постоянно рвались снаряды, мощные обстрелы и чудовищные теракты стали в какой-то момент чуть ли не рутиной.

По оживленным улицам Дамаска Путин прибывает в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии. У входа его ждет президент страны.

В Сирию сейчас практически не летают самолеты, и президент Асад с интересом расспрашивает про обычные для мирной жизни детали, но особенно важные в такой ситуации. Путин и Асад спускаются несколько пролетов вниз по лестнице.

Приезд президента в Сирию в новогодние и рождественские праздники – конечно, событие особой важности для российских военных. Верховный главнокомандующий вместе с ними.

Понятно, что в такую поездку просто не могли взять журналистов, потому за запись звука отвечал пресс-секретарь президента Песков. Он держал так называемую удочку, то есть микрофон.

Держать удочку приходится на вытянутых руках, и (это знает любой звукооператор) они устают уже через несколько минут, а потом и вовсе жутко затекают. Тем не менее, звук записан качественно, и все могут четко расслышать, что именно сказал Путин российским военным в Сирии: "Хочу еще раз подчеркнуть, что здесь вы не только помогаете Сирии, здесь вы защищаете свой родной дом".

А Асад по-русски благодарит и российских военных, и их верховного главнокомандующего.

События разворачиваются, что называется, с колес, безо всякой подготовки. Двусторонняя встреча Путина и Асада. Российский президент заставил переводчика малость понервничать- сходу не так-то просто перевести русскую поговорку на арабский.

"Мы с вами договорились, что увидимся, не откладывая в долгий ящик", — сказал Путин, и переводчик замешкался, чтобы перевести, видимо, "в долгий ящик".

Главный итог сотрудничества России и Сирии – очевиден. "Буквально 2 года назад в этом районе на нас падали снаряды", — говорит Асад.

Насколько все изменилось, снова видят своими глазами на улицах Дамаска. Вместе в одном автомобиле отправляются на экскурсию по старинному городу. Кортеж президента проезжает и по совсем небольшим узким улицам, когда до случайных прохожих буквально рукой подать. Лучшая иллюстрация, как обстоят дела с безопасностью в Дамаске сейчас.

И вот Путин и Асад прибывают к Большой мечети Дамаска. Мечеть Омейядов – одна из крупнейших и старейших в мире. Она расположена в районе, который считается священным, и это место, о котором действительно следует рассказать особенно. Здесь, прямо в мечети, как считается, находятся нетленные мощи Иоанна Крестителя. "Это единственное место в мире, где молятся мусульмане вокруг христианской святыни", — сообщил Асад.

Христиане называют его Иоанном Крестителем, а мусульмане – пророком Яхья. Священные мощи хранятся в саркофаге, за стеклом, и здесь принимают верующих всех конфессий. История этой мечети показывает, насколько переплетены здесь мировые религии. Построена мечеть на месте византийской, то есть православной церкви, а церковь ранее воздвигли на месте древнеримского храма Юпитера. В мечети каждый день расстилают новый коврик, так как верят, что с неба спустится другой пророк, Исса — то, что в Библии называется вторым пришествием Христа. Российский президент позднее поделился впечатлениями от увиденного: "Мы только что посетили мечеть Омейядов, где хранится голова Иоанна Предтечи. Это лучшее подтверждение духовных связей христиан и мусульман". Эти слова Путин сказал уже в православной церкви святой Девы Марии.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Десятый напомнил, что апостол Павел, как считается, принял христианство у ворот Дамаска. Верующие считают, что на пути к Дамаску он ослеп от ярчайшего света с неба, апостолу явился Иисус и велел ему, чтобы вернуть зрение, идти по прямой дороге в дом епископа

- Если Трамп приедет по этой дороге, тоже с ним станет все нормально! – пошутил Башар Асад.

- Справится! Пригласите, он приедет, — ответил Путин.

- Я готов.

- Я ему передам!

В этой церкви сейчас идут постоянные службы, и верующие чувствуют здесь себя в безопасности. "Если бы не те боевые действия, которые мы ведем вместе, этом месте давно бы сидел Багдади, — отметил президент Сирии. — Поэтому мы хотим выразить вам благодарность за помощь, которую вы оказываете". "Мы и дальше будем вместе это делать, добиваться новых рубежей", — заверил в ответ Владимир Путин.

И по вечернему Дамаску кортеж Путина проехал тоже. В городе есть даже иллюминация. Столица Сирии возвращается к мирной жизни. И прямо отсюда Путин вылетел в Стамбул, где вместе с Эрдоганом ему предстояло обсудить ситуацию в Сирии и, самое главное, открыть газопровод "Турецкий поток".

Турция

Человек с особой миссией — он отвечает за пальто Эрдогана. И вот турецкий лидер направляется на улицу встречать Путина, а там ветер и дождь. Ему предлагают пальто, а он довольно резко отказывается. Тут уж министр иностранных дел Турции, который был в пальто, начал его снимать.

Путин и Эрдоган первым делом за закрытыми дверями начинают переговоры. Ведь то утро выдалось крайне неспокойным – обстрел Ираном американских баз в Ираке в ответ на убийство своего генерала, крушение "Боинга" в Тегеране, напряженная ситуация в Ливии, сложная – в Сирии.

"Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры – пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира", — заявил Путин.

И вот еще до старта церемонии запуска "Турецкого потока" министр обороны Шойгу детально прочитывает какой-то документ, подробно говорит с Лавровым и Ушаковым, а вскоре легким движением руки подводит еще и министра обороны Турции. Лавров уходит из зала в то крыло, где продолжается разговор Путина и Эрдогана. Судя по всему, именно так готовилось и согласовывалось совместное заявление президентов России и Турции.

Церемонию открытия турецкая сторона постаралась выстроить максимально эффектной. Прямо на сцене установили "Турецкий поток".

Первая нитка газопровода уже работает на проектной мощности – 15 миллиардов кубометров газа.

"Поставки по "Турецкому потоку" полностью покрывают все наши контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, в Греции и в Северной Македонии, и все контракты, поставка которых осуществлялась трансбалканским коридором", — заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

На сцене – настоящие метаморфозы. Вот из чемодана помощник Эрдогана вынимает, как выясняется, подставку для мобильного телесуфлера. Из защитного чехла берется специальное стекло. Проверяется – чтобы ни пылинки, ни царапинки. И только потом устанавливается. То же самое – и со вторым стеклом.

Телесуфлеры должны стоять во время выступления с обеих сторон от Эрдогана. И важно, чтобы на уровне глаз, так что помощники турецкого президента встают за трибуну своего лидера и проверяют, нормальная ли высота. Потом, во время весьма эмоционального выступления, когда Эрдоган бурно говорил о миллиардах кубометрах газа, он не подсматривал в бумаги, но посматривал на телесуфлеры.

Впрочем, это было потом. А всего за полчаса до старта церемонии на сцене вообще развернулась какая-то бешеная активность – труба то опускалась, то поднималась, на сцене сразу несколько женщин в хиджабах мыли полы, их начальники прогуливались здесь же, разговаривая по телефону и успевая отдавать команды, как лучше все здесь протирать. И все равно оказалось, что готово не все. Это становится понятно, когда трибуну российского президента изучает сотрудник службы протокола.

Но вот все проблемы неизбежно решены. Даже на балконе нет свободных мест, люди стоят. Церемония стартует.

Сначала выступают министры энергетики обеих стран, когда наступает очередь президентов, трибуна Эрдогана за секунду меняет свой облик. Гром аплодисментов и даже свист в зале во время выхода лидеров таков, что Путин его даже оценивает.

Проложенный в том числе по дну Черного моря, "Турецкий поток" построен в рекордные сроки. "Сложная, тяжелая работа. Между прочим, это высокотехнологичная работа, ведь газопровод пролегает не только на такой огромной глубине, но и в абсолютно враждебной среде", — подчеркнул Путин.

Эрдоган считает новый проект важнейшим для страны и приветствует коллег-президентов. Премьер Болгарии в этот момент очень тщательно протирает руки влажными салфетками. Вскоре его и президента Сербии, как становится ясно, пригласят на сцену. Выступления Путина и Эрдогана завершены, впереди – символический запуск газопровода.

Заминка в несколько секунд. Суфлеры собраны, цветы убраны. И вдруг пол на сцене открывается, и из-под сцены выезжает недостающая часть трубы - с вентилем. Сотни фотографов делают исторические снимки. Премьер Болгарии все ближе и ближе к Путину, и вот уже вплотную. А когда в честь запуска "Турецкого потока" лидеры начинают крутить вентиль, Бойко Борисов сначала слегка в стороне просто аплодирует. Путин дает понять, что он тоже может поучаствовать, и вот болгарский премьер уже очень активно раскручивает этот вентиль.

"Болгария строит свою газораспределительную сеть. И чем больше газа приходит из России и Азербайджана, тем больше мы сможем по нашему газопроводу транспортировать через Болгарию. Для этого мы готовы. Это мы строим", — заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Строили слишком медленно, о чем недавно публично заявил Путин. И напомнил, как сама же Болгария очень просила подключить ее к "Турецкому потоку". "Мы видим, что наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо более интенсивнее, чем какое-то время тому назад", — отметил Алексей Миллер.

"Мы все построили, но ждем болгар, когда они закончат в своей стране", — сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"Сегодня работы идут полным ходом, масштабно и мы уверены, что болгарские коллеги свои обязательства выполнят и свою часть построят", — сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Болгарский премьер обнимается с Миллером, жмет ему руку. А помощница Бойко Борисова всячески старается запечатлеть его рядом с Путиным.

Стучать лидеру страны по спине или по руке в то время, когда он говорит с другим лидером, вроде бы не принято. Бойко Борисов не замечает, очень увлечен беседой. Тогда его помощница еще более настоятельно просит подвинуться.

Путин и Эрдоган здесь ни на минуту не останавливают общение друг с другом. Переводчик подлетает к ним. После церемонии запуска "Турецкого потока" президенты России и Турции снова отправляются на переговоры.

Продолжение обсуждение ситуации вокруг Ирана, в Ливии, в Сирии. Лавров и Чавушоглу снова с какими-то документами в руках, последние согласования. Прошел уже час после завершения церемонии запуска "Турецкого потока", а в коридоре Путин и Эрдоган продолжают разговаривать. И речь явно не о газопроводе.

К президентам подбегает турецкий министр. Как потом выяснится, так было подготовлено заявление президентов России и Турции, в том числе о ситуации, которая сложилась вокруг Ирана.

Россия и Турция также решили выступить посредниками и призвать все силы в Ливии прекратить с 12 января боевые действия. Учитывая нюансы в отношениях России и Турции по поводу ситуации в Ливии, такое заявление еще один важный знак, что даже в самых непростых вопросах страны находят общий язык. Путин заявляет, что Россия и Турция в последние годы демонстрируют очевидный прогресс во взаимоотношениях.

"Значимые, осязаемые результаты практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом", — подчеркнул Путин.

За событиями в Стамбуле, где запускался "Турецкий поток", конечно, очень внимательно следила Ангела Меркель – для нее очень важен "Северный поток-2".

Встреча с Меркель

Разгар переговоров Путина и Меркель в Кремле. Российский президент на ходу разговаривает с главой "Газпрома", а потом вместе — Путин, Меркель и Миллер. И понятно, о чем речь. Российского президента и канцлера Германии к тому моменту уже заждались журналисты.

Путин и Меркель вроде бы уже направляются на пресс-конференцию, но у канцлера вновь какой-то очень важный вопрос к российскому президенту. Путин дает понять личному оператору – сейчас снимать не нужно.

Двери в зале пресс-конференций распахиваются, лидеров уже снимают десятки других камер. А Меркель говорит Путину что-то такое, о чем не хочет, чтобы даже могли прочитать по губам.

На пресс-конференции звучит вопрос: будет ли достроен "Северный поток-2" в условиях американских санкций? "Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках – это единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает", — ответил Путин.

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", — подчеркнул Алексей Миллер.

"Мы считаем, это правильный проект, — заявила Ангела Меркель — И думаю, что его можно реализовать, несмотря на американские санкции. Мы считаем, что экстерриториальные санкции – это неправильный путь. Поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это и делали в прошлом".

Меркель, судя по всему, чувствует себя в Кремле довольно комфортно. Немецкие журналисты даже уточняют, мол, правильно ли они поняли, что Россия и Германия готовы сотрудничать даже в том, что не понравится США?

"Я только что говорила о примере, где есть различия во мнениях с американцами. Несмотря на все трудности, мы нашли общие интересы и в двусторонних отношениях, это касается и соглашения по Ирану", — ответила канцлер.

Уже после, в кулуарах, снова переговоры и прощание по-русски. На выходе из Кремля довольно крутая лестница, на улице скользко, и Меркель поддерживают под руку.

Уезжала Меркель из Кремля, когда в Москве началась оттепель. В российско-германских отношениях она явно началась тоже.