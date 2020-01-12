В Нижнем Новгороде мужчина погиб в разорвавшейся пополам легковушке. Видео

В Сети появились кадры серьезной аварии, произошедшей в минувшую субботу, 11 января, на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде.

Водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался в попутную "Газель". После столкновения с поворачивавшим фургоном, легковушка вылетела с проезжей части и протаранила столб.

Удар пришелся на боковую часть "десятки" – ее буквально разорвало пополам, "намотав" на бетонную опору.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента погиб 26-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗа, его пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии.