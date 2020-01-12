Посол Британии в Тегеране заявил, что шел не на демонстрацию, а на бдение

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отрицает обвинения в том, что он участвовал в акциях протеста в иранской столице и тем более руководил ими. Ранее власти Ирана задержали Макэйра и обвинили в участии в акции протеста возле Технологического университета имени Амира Кабира.

Макэйр на своей странице в "Твиттере" утверждает, что пошел на бдение по жертвам катастрофы украинского "Боинга" отдать дань уважения людям, многие из которых имели британское гражданство. Посол утверждает, что покинул мероприятие как только началось скандирование антиправительственных лозунгов на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу.

Позднее посол был отпущен, однако вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла вопиющим случаем нарушения международного права. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также выразил обеспокоенность в связи с задержанием посла. Он назвал инцидент нарушением Венской конвенции и призвал к деэскалации.