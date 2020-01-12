Москвичей предупредили об опасной погоде

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупредил москвичей и жителей Подмосковья, что ветреная погода сохранится до вторника, что в сочетании с гололедом может привести к нежелательным последствиям – травмам.

Предупреждение будет действовать до 00.00 среды, передает РИА Новости.