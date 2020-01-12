В России прогнозируется подорожание хлебобулочных изделий

В 2019 году в России был плохой урожай ржи: по оценке Росстата, валовый сбор зерна составил 1,429 миллиона тонн, что является минимальным показателем с 1965 года.

Этот фактор, а также исторически низкие запасы ржи в РФ привели к тому, что ее стоимость у производителей значительно выросла. Так, в ноябре прошлого года средняя цена выросла на 43 процента, до 8942 рублей за тонну. Переработчики же закупали рожь по 12 тысяч 665 рублей за тонну, что на 44 процента выше, чем в ноябре 2018 года. В этой связи эксперты прогнозируют подорожание ржаной муки и хлебобулочных изделий в нынешнем году.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки повысятся на 6,5-7 процентов за год. Вместе с тем, по его словам, более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, ставок на аренду, цен на горюче-смазочные материалы, транспортные услуги и упаковку.

По данным РОСПиК, средние потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в 2017-2018 годах увеличились на 3,1 и 5,4 процента соответственно, а к концу ноября 2019 года выросли на 5,8 процента с начала года (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм).

Заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова сообщила, что ржаная мука стоит сейчас дороже пшеничной: в декабре продовольственная рожь стоила примерно 14 тысяч рублей за тонну, а пшеница 3 и 4 класса – 12,8 и 12 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, три года назад цены были около 8,55 тысяч, 11 тысяч и 9,35 тысяч рублей за тонну соответственно.

По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрия Вострикова, поскольку ржаная мука стоит дороже пшеничной муки хорошего качества, покупатели просто перейдут с черного хлеба на серый или белый, и, таким образом, снизят спрос. Если же подорожание все же будет, оно не составит больше 5-10 процентов, добавил эксперт.

Кроме того, фактором сдерживания цен на рожь могут стать, в частности, импортные поставки ржаной муки из Белоруссии или прибалтийских стран, а также замена производителями хлеба ржаной муки на пшеничную второго сорта, пишет РИА Новости.

В августе 2019 года Росстат сообщил, что с начала года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России увеличилась на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.