У могилы раввина Нахмана на Украине устроили массовое избиение евреев

На Украине расследуют нападение на евреев, совершенное в городе Умань Черкасской области. Как сообщают местные СМИ, произошло это вечером 10 января у могилы раввина Нахмана — она уже много лет является местом паломничества во время еврейских праздников.

По данным следствия, нападение совершила группа из 30 человек — предположительно украинцев. Поводом послужил спор одного из них с евреем, передает телеканал "Россия 24".

В драке пострадали четверо, они госпитализированы. Очевидцы утверждают, что прибывшие на место полицейские не помогали, а стояли и смотрели.

Как рассказал директор организации Shemira Ukraine Шломи Элиша, из-за многочисленных инцидентов на улицах в последние месяцы планируется профинансировать специальное подразделение для "защиты от украинских бандитов".