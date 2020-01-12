Тема:

Общество 5 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
12 января 202014:08

Выживший: на Аляске спасли мужчину, продержавшегося 23 дня в зимнем лесу. Видео

Facebook.com/Alaska State Troopers

В минувший четверг, 9 января, спасатели эвакуировали мужчину, попавшего в затруднительное положение в одном из малонаселенных районов Аляски на севере США.

 

За несколько недель до наступления Нового года 30-летний Тайсон Стил, перебравшийся на Аляску из Юты, допустил ошибку, едва не ставшую фатальной. Мужчина положил крупный кусок картона в печку своего трейлера – часть не прогоревшего до конца топлива прошла через трубу и попала на крышу, после чего начался пожар.

Жилище сгорело полностью, как и большая часть припасов и патронов. Несколько ночей "Робинзон", не обладавший специальными навыками выживания, провел в выкопанной им снежной пещере, после чего построил импровизированное жилище из палок, мусора и обгоревших остатков прежнего дома.

От ближайшего населенного пункта Тайсона Стила отделяло более 30 километров заснеженной местности, поэтому он оценил свои шансы преодолеть их пешком, как низкие, и остался ждать помощи. Как показали дальнейшие события, это решение оказалось верным.

Родственники мужчины забеспокоились, так как он давно не выходил на связь и даже не поздравил их с праздниками. Они связались с правоохранительными органами и описали ситуацию.

Стражи порядка направили к месту зимовки поисковый вертолет, экипаж которого обнаружил большую надпись SOS на снегу и мистера Стила, активно размахивавшего руками.

Мужчину, просидевшего в лесу 23 дня, благополучно доставили в город, он не получил никаких серьезных травм.

Ранее по теме

Сейчас

13:04

Москвичей предупредили об опасной погоде

12:53

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

09:54

В Сергиевом Посаде загорелся ангар с металлом

05:48

CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана

01:08

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

00:27

Хафтар объявил о прекращении боевых действий

22:33

На заводе под Белгородом взорвался газ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Миллер: технологических препятствий для завершения "Северного потока-2" нет

Миллер: технологических препятствий для завершения "Северного потока-2" нет

26 минут назад
Посол Британии в Тегеране заявил, что шел не на демонстрацию, а на бдение

Посол Британии в Тегеране заявил, что шел не на демонстрацию, а на бдение

31 минута назад
Асад предложил отправить Трампа по пути апостола Павла

Асад предложил отправить Трампа по пути апостола Павла

38 минут назад
Ливийское Правительство национального согласия объявило о прекращении огня

Ливийское Правительство национального согласия объявило о прекращении огня

2 часа назад

Трансляции

15 января

12:00

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Все трансляции
Президента Украины призвали избавиться от языкового омбудсмена

Президента Украины призвали избавиться от языкового омбудсмена

13 минут назад
ЦБ объяснил тонкости новой пенсионной системы

ЦБ объяснил тонкости новой пенсионной системы

1 час назад
Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США

Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США

2 часа назад
CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана

CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана

8 часов назад
Пресс-служба: Горбачев не предлагал отменить новогодние каникулы и майские выходные

Пресс-служба: Горбачев не предлагал отменить новогодние каникулы и майские выходные

3 часа назад
Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

1 час назад
Миллер: Болгария стала активнее строить газовую сеть после критики Путина

Миллер: Болгария стала активнее строить газовую сеть после критики Путина

30 минут назад
На Украине прозвучал призыв отметить "450-летие сожжения Москвы"

На Украине прозвучал призыв отметить "450-летие сожжения Москвы"

2 часа назад
5-месячной Анюте нужна срочная операция из-за деформации черепа

5-месячной Анюте нужна срочная операция из-за деформации черепа

10.01.2020 15:32
Сборы "Холопа" превысили два миллиарда

Сборы "Холопа" превысили два миллиарда

10.01.2020 14:09
"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

10.01.2020 11:51
Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

10.01.2020 10:52
Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

Жизнь на грани двух миров: на "России 1" - сериал "Крепостная"

07.01.2020 20:45
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
На Мальте футболист ударил арбитра и был арестован прямо на поле

На Мальте футболист ударил арбитра и был арестован прямо на поле

18 минут назад
Москвичей предупредили об опасной погоде

Москвичей предупредили об опасной погоде

58 минут назад
Хоккейный "Адмирал" во Владивостоке победил "Ак Барс"

Хоккейный "Адмирал" во Владивостоке победил "Ак Барс"

1 час назад
Подруга Меган Маркл рассказала подробности романа с принцем Гарри

Подруга Меган Маркл рассказала подробности романа с принцем Гарри

1 час назад
В Нижнем Новгороде мужчина погиб в разорвавшейся пополам легковушке. Видео

В Нижнем Новгороде мужчина погиб в разорвавшейся пополам легковушке. Видео

1 час назад
Ученый уточнил, почему в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете

Ученый уточнил, почему в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете

1 час назад
Ибрагимович вернулся в "Милан" и ставит новые бомбардирские рекорды

Ибрагимович вернулся в "Милан" и ставит новые бомбардирские рекорды

2 часа назад
Спасение лосихи в Нижегородской области сняли на видео

Спасение лосихи в Нижегородской области сняли на видео

2 часа назад
В Вашингтоне полиция задержала "зеленых" Хоакина Феникса и Мартина Шина

В Вашингтоне полиция задержала "зеленых" Хоакина Феникса и Мартина Шина

3 часа назад
Гон признался в незаконном побеге

Гон признался в незаконном побеге

3 часа назад
Матч звезд НХЛ. Панарин остался единственным россиянином в списке

Матч звезд НХЛ. Панарин остался единственным россиянином в списке

4 часа назад
Новейший тест определит остроту слуха по глазам

Новейший тест определит остроту слуха по глазам

4 часа назад
В аварии под Рязанью участвовали два легковых автомобиля

В аварии под Рязанью участвовали два легковых автомобиля

5 часов назад
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

5 часов назад
Певицу Maruv обокрали в третий раз

Певицу Maruv обокрали в третий раз

6 часов назад
СМИ: власти США грозят лишить Ирак доступа к средствам, полученным от продажи нефти

СМИ: власти США грозят лишить Ирак доступа к средствам, полученным от продажи нефти

9 часов назад
Российские банки отказываются от POS-кредитования

Российские банки отказываются от POS-кредитования

10 часов назад
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

13 часов назад
Все семейные премьеры Disney в 2020 году

Все семейные премьеры Disney в 2020 году

10.01.2020 13:50
Семнадцать мгновений зимы

Семнадцать мгновений зимы

10.01.2020 12:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку