Выживший: на Аляске спасли мужчину, продержавшегося 23 дня в зимнем лесу. Видео

В минувший четверг, 9 января, спасатели эвакуировали мужчину, попавшего в затруднительное положение в одном из малонаселенных районов Аляски на севере США.

За несколько недель до наступления Нового года 30-летний Тайсон Стил, перебравшийся на Аляску из Юты, допустил ошибку, едва не ставшую фатальной. Мужчина положил крупный кусок картона в печку своего трейлера – часть не прогоревшего до конца топлива прошла через трубу и попала на крышу, после чего начался пожар.

Жилище сгорело полностью, как и большая часть припасов и патронов. Несколько ночей "Робинзон", не обладавший специальными навыками выживания, провел в выкопанной им снежной пещере, после чего построил импровизированное жилище из палок, мусора и обгоревших остатков прежнего дома.

От ближайшего населенного пункта Тайсона Стила отделяло более 30 километров заснеженной местности, поэтому он оценил свои шансы преодолеть их пешком, как низкие, и остался ждать помощи. Как показали дальнейшие события, это решение оказалось верным.

Родственники мужчины забеспокоились, так как он давно не выходил на связь и даже не поздравил их с праздниками. Они связались с правоохранительными органами и описали ситуацию.

Стражи порядка направили к месту зимовки поисковый вертолет, экипаж которого обнаружил большую надпись SOS на снегу и мистера Стила, активно размахивавшего руками.

Мужчину, просидевшего в лесу 23 дня, благополучно доставили в город, он не получил никаких серьезных травм.