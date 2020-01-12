Посол России расписался в книге соболезнований в украинской дипмиссии в Тегеране

Посол России в Иране Леван Джагарян в воскресенье, 12 января, посетил украинскую дипмиссию в Тегеране.

Высокопоставленный российский дипломат расписался в книге соболезнований, которая была открыта в связи с крушением Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в окрестностях тегеранского аэропорта имени имама Хомейни.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям всех жертв этой ужасной трагедии", — говорится в сообщении посольства России в Twitter.

В результате крушения украинского самолета 8 января погибли 176 человек: это пассажиры и девять членов экипажа. 11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: система ПВО страны приняла Boeing 737 за крылатую ракету. Правительство Украины пообещало, что семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, выплатят по 8,3 тысячи долларов.