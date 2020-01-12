Призер "Дакара" в зачете мотоциклов погиб во время своей 13-й гонки

Трагедией омрачен ход многодневной авто и мотогонки "Дакар-2020", которая продолжается в Саудовской Аравии. 40-летний португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш, который пять лет назад в Южной Америке стал вторым призером ралли-рейда, погиб на 276-м километре очередного седьмого этапа.

Гонсалвеш на нынешней гонке, которая была для него "несчастливой" 13-й в карьере, не снискал лавров и занимал место в четвертом десятке участников. Тем не менее, португалец продолжал атаковать и на одном из сложнейших участков вылетел из седла мотоцикла.

Сообщение о падении спортсмена довольно быстро дошло до штаба медицинского обеспечения "Дакара", вертолет с врачами был на месте аварии уже через 10 минут и Гонсалвеш был доставлен в госпиталь. Однако там медики констатировали его смерть после остановки сердца.