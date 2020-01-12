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Американское присутствие в Ираке и Афганистане 31 минута назад

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12 января 202015:17

После удара США Ирак задумался о покупке С-400 у России

almaz-antey.ru

Власти Ирака обдумывают возможность покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". По словам депутатов иракского парламента, правительство страны решило продолжить переговоры о покупке ЗРК С-400 в ответ на озабоченность по поводу того, что США могут отказать Багдаду в своей поддержке.

"Мы ведем переговоры с Россией о комплексах С-400, но никаких контрактов пока не подписано, — цитирует The Wall Street Journal члена комитета иракского парламента по безопасности и обороне Карима Элайви. — Нам нужно получить эти ракеты, особенно после того, как американцы столько раз разочаровывали нас, не помогая нам получить надлежащее вооружение".

Другие члены парламента Ирака подтвердили, что комитет по безопасности и обороне обратился к представителям оборонного ведомства страны с просьбой о переговорах с Россией о покупке систем ПВО.

"Мы уполномочили премьер-министра приобрести средства противовоздушной обороны у любой страны, какую он пожелает, и уполномочили его потратить деньги на это, — рассказал член комитета Абдул Халек Аль-Аззави. — У России или какой угодно другой".

WSJ не удалось получить комментарии от Минобороны Ирака, представителей Пентагона и Госдепартамента США, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова или госкорпорации "Ростех".

О намерении правительства Ирака закупить российские зенитные ракетные системы С-400 заявил в мае прошлого года иракский посол в России Хайдар Мансур Хади. По словам Элайви, три месяца назад для переговоров о поставках этих систем Россию посетил советник Ирака по национальной безопасности. Однако переговорам помешали правительственный кризис в Ираке и отставка премьер-министра страны Адиля Абдула-Махди.

Пятого января депутаты парламента Ирака проголосовали за одномоментное прекращение иностранного военного присутствия в стране. Позже и. о. премьер-министра Ирака Абдул-Махди призвал войска США покинуть его страну, чтобы "избежать дальнейшей напряженности с Ираном".

Ранее партию зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов приобрела у России Турция. Летом 2019 года все элементы систем были отправлены в Турцию, а на боевое дежурство эти ЗРК должны заступить в июне 2020 года.

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