Трагедия с Boeing: подобное уже случалось в треугольнике США – Иран — Украина

Прямо в день трагедии с украинским Boeing и когда причина была еще неизвестна, президент Путин телеграммой выразил искренние соболезнования лидерам Украины и Ирана и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", — подчеркнул Путин.

Эта трагедия со сбитым украинским Boeing над Тегераном заставляет вспомнить похожие истории со странами в том же треугольнике — США – Иран — Украина. Как это ни прискорбно, а такие случаи уже бывали.

Так, в 1988 году американские военные случайно, то есть непреднамеренно, сбили иранский аэробус А-300, выполнявший рейс из Тегерана в Дубай. Тогда — а это, уточним, было 3 июля 1988 года — в результате попадания ракеты "земля-воздух", выпущенной с крейсера ВМС США Vincennes, погибли все пассажиры иранского авиалайнера и экипаж — всего 290 человек. Трагедия произошла над Персидским заливом. Тогда главной причиной пуска ракеты по гражданскому самолету в официальном рапорте были названы психологическое состояние экипажа американского ракетного крейсера, который действовал якобы под большим давлением в боевой обстановке, и схожесть траектории гражданского лайнера с траекторией атакующего иранского истребителя. Командир крейсера позже за этот период своей службы получил орден "Легион почета", а США официально даже не извинились. Президент Рейган тогда назвал действия экипажа "оправданными".

Если говорить о самой Украине, то она до сих пор прячет улики против себя в трагедии с малайзийским Boeing рейса МН-17 над украинской территорией в ходе горячей фазы гражданской войны в Донбассе. Об этом мы неоднократно рассказывали. И уж совсем очевидна ответственность Украины за то, что та не перекрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов над зоной боевых действий.

Впрочем, есть и еще один — абсолютно ясный — случай. Абсолютно доподлинно расследовано, как украинские военные сбили российский гражданский лайнер в 2001 году над Черным морем. Это произошло 4 октября 2001-го в ходе военных учений в Крыму, который тогда считался еще украинским. Лайнер Ту-154М авиакомпании "Сибирь" выполнял рейс Тель-Авив — Новосибирск. Ракету комплекса С-200 выпустила по нему 96-я бригада ПВО Украины. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Погибли 78 человек. Тогдашний президент Украины Кучма уволил своего министра обороны Кузьмука, но предложил трагедию из случившегося не делать. "Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние, не надо делать из этого трагедию", — заявил тогда Кучма. Позже Украина отказалась юридически признать свою вину, хотя и компенсации семьям погибшим по межправительственному соглашению выплатили.

А уж если вернутся к сбитому украинскому Boeing над Тегераном, то, конечно, случайность — лишь часть объяснения. Есть и закономерность. Закономерность в том, что в ходе войны нервов, навязанной Америкой Ирану, и не такое могло случиться. И не такое может случиться, если и дальше раскочегаривать глобальное противостояние и отказываться от договоров по ограничению вооружений. Кстати, Путин не раз предупреждал о подобной опасности, когда время на принятие решения, фактически для нажатия на кнопку все сокращается и сокращается. Из-за все более высоких ракетных скоростей, из-за все более высокой автоматизации и задействования искусственного интеллекта. То есть о последствиях стоит думать.

Не думали о последствиях США, когда вдохновляли разрушение Ливии в 2011 году. Сначала там по результатам натовских бомбардировок растерзали лидера страны Каддафи, а теперь всем миром не знаем, как восстановить мир и порядок. О былом процветании нынешнему поколению ливийцев не приходится и мечтать.

Не думали о последствиях США, когда вторгались в Ирак в 2003-м. Ирак, кстати, Америка последовательно и бессмысленно разрушает вот уже более полутора десятилетий. Сначала президент США Джордж Буш-младший при поддержке Великобритании, когда там премьером был Тони Блэр, беспричинно стал бомбить Ирак. Официальным мотивом для агрессии были два утверждения. Первое: иракский тиран Саддам Хусейн очень опасен, поскольку располагает оружием массового поражения. Помните, как госсекретарь США тряс в Совбезе ООН пузырьком с белым порошком? Второе: иракский тиран Саддам Хусейн связан с террористами "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), которые и уничтожили в Нью-Йорке башни-близнецы, да еще направили падающий самолет на Пентагон. Тогда в результате этих терактов в Америке погибли три тысячи человек.

Отомстить решено было президенту Ирака Саддаму Хусейну. В результате англо-американских бомбардировок и наземного военного вторжения народу в Ираке погибло сотни тысяч — точной цифры до сих пор нет. Убивали, не считая. Самого Саддама Хусейна решением специального трибунала в условиях американской оккупации, словно во времена Средневековья, повесили. Повод нашли. Вот в каком-то мрачном подвале Саддаму Хусейну накидывают веревку на шею, подталкивают к месту расправы. Ничем не оправданное варварство.

Уже позже выяснилось, что подозрения в связи Саддама Хусейна с "Аль-Каидой" не подтвердились. А оружия массового поражения в оккупированном Ираке искали, да не нашли. Белый порошок в пузырьке Колина Пауэлла оказался подложным. То есть обе причины для вторжения и уничтожения государства оказались ложными. Зато благодаря Соединенным Штатам из рассеянной иракской армии сформировались структуры террористов ИГИЛ (запрещено в РФ). Под контролем ИГИЛ в какой-то момент оказались до 40% территории Ирака, а в соседней Сирии, если бы не помощь России, черный флаг уже давно развевался бы над Дамаском. Америку бы это устроило.

Практика смены неугодных режимов до сих пор для США актуальна. Не везде получается, но желание расставлять своих людей и убирать неудобных не проходит, пусть даже с помощью провокаций, а география — без ограничений.

Классический пример — политическое уничтожение Доминика Стросс-Кана. Очень вероятного президента Франции накрыли в Нью-Йорке делом с негритянской горничной. Фото Стросс-Кана в полицейском "обезьяннике" Америки выбило его из политики навсегда. Это был 2011 год.

В мае прошлого года в результате активных операций спецслужб в отставку был вынужден уйти вице-канцлер Австрии Штрахе, а вслед за ним и сам канцлер Курц. Вернулся в кресло канцлера Курц лишь недавно, а его бывший зам Штрахе политически похоронен навсегда.

Впрочем, вернемся к Ираку. Американцы действовали там, не задумываясь о последствиях, то ли от низкой грамотности, то ли от чрезмерной самоуверенности. Убрав Саддама Хусейна, который опирался на элиту из суннитского меньшинства в Ираке, США сменили в стране доминирующую ветвь ислама. Теперь это шииты, и во многом поэтому отношения с Ираном у властей Ирака теперь значительно улучшились. Как результат парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны. Трамп в ответ лишь расхохотался.

"У нас там есть исключительно дорогая военно-воздушная база. Ее строительство задолго до меня обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, пока они не заплатят за нее", — заявил президент США.

Вдобавок Трамп еще и пригрозил Багдаду санкциями. Послушайте, американцы оккупировали страну, разрушили ее, повесили президента, спровоцировали кровавую внутреннюю рознь, а теперь просят оплатить издержки! Ну, не верх ли цинизма? Лучше бы извинились и помогли убраться за собой. Впрочем, это не в американских правилах. Норма — пренебрежение к чужой культуре, чужому достоинству, чужой истории.

Так, в пылу гнева в отношении Ирана Трамп грозил нанести удар по его культурным объектам. "На прицеле у нас 52 иранских объекта, некоторые очень высокого уровня и важны для Ирана и его культуры. Удар по ним и по самому Ирану будет очень быстрым и очень тяжелым", — сказал Трамп.

Он, по сути, в лучших традициях своей страны грозит военным преступлением. Это высокомерное американское невежество не только в отношении чужой культуры, но и культуры вообще, поскольку древнейшая культура Ирана — достояние всего человечества, ведь речь идет о цивилизации древнее древнего Китая и древнее древней Греции.

Например, в Иране сейчас десятки памятников культуры Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них — крупнейшая в мире глиняная крепость города Бам, V век до нашей эры. Сюда Трамп готов ударить? В Иране и уникальные армянские святыни. Например, в долине реки Аракс — монастырь Святого Степаноса, IX век. Или монастырь Святого Фаддея, VII век. И по ним "шмальнуть"?

А вот мавзолей непорочной Фатимы в Куме возводился с IX века в течение столетий. Шедевр исламской архитектуры и место упокоения поколений шейхов. Тоже на прицеле у США? Трамп не подумал о реакции всего исламского мира? Что тогда будет?

Здесь же — в Иране — древний город Пасар-Гады, VI век до нашей эры. Когда в IV веке там побывал со своим войском Александр Македонский и узнал, что его солдаты разграбили гробницу персидского царя Кира II Великого, то выдающийся греческий полководец велел казнить провинившихся.

Ну, и, конечно, в Иране — неподалеку от Пасар-Гады — столица древней Персии Персеполь, V век до нашей эры. Живописные развалины города, где водопровод и канализация были уже две с половиной тысячи лет назад. Неужели тоже в списках целей в Иране? А вообще-то здесь персы первыми в истории человечества научились составлять систематические записи в области медицины, астрономии и математики и первыми стали собирать своего рода библиотеки. А язык фарси в Средние века был международным и понятным вдоль всего Шелкового пути. Обо всем этом президент США говорит с глубоким презрением. Когда даже в рядах американских военных прошел ропот, мол, не планируем бить по культурным объектам, Трамп был раздосадован. Впрочем, ничего личного. Просто пример колониального мышления, когда другие народы и их культура заведомо ниже своей, даже если она в десять раз старше.

И еще, уж если проводить параллели, то даже после всех жестокостей гитлеровских фашистов на территории СССР советские войска никогда не получали приказ рушить в Германии культурные объекты. А американцы и англичане это делали. Чего стоит хотя бы бессмысленная с военной точки зрения бомбардировка Дрездена к концу войны. А германский Вюрцбург в древней Франконии? 12 веков истории стерты за ночь английским огненным штормом. Безжалостное и бессмысленное варварство.

Впрочем, культурные объекты становились целями в ходе военных действий уже и в XXI веке. В 2001-м гигантские статуи Будды были взорваны в Бамианской долине Афганистана по приказу лидера талибов муллы Омара. А вот уже и варвары ИГИЛ кувалдами и дрелями крушат музейные экспонаты в иракском Мосуле. Там же фанатики-боевики взорвали центральную библиотеку, а из древних трудов по философии, культуре, истории сложили костер. Было это совсем недавно, каких-то 5 лет назад. А сейчас угроза разрушить объекты культуры в Иране звучит уже из США.

И, конечно, нельзя не вспомнить о разрушении памятников в Сирии. Чего стоит одна Пальмира. Взорвали же там варвары ИГИЛ центральный неф и уничтожили бы еще больше, если бы не Россия. Сирия, да и все человечество признательны России за то, что варваров-террористов удалось остановить, а древнейшие шедевры — сохранить.