Путин и Асад поставили свечки за мир

7 января Владимир Путин отправился в Сирию, чтобы прогуляться по мирному Дамаску. И не только. В командном пункте группировки Вооруженных сил России в Сирии президента Путина уже ждал его сирийский коллега Башар Асад.

Владимир Путин политический год начинает с Дамаска. Здесь теперь штаб группировки российских войск, которые совместно с сирийскими освобождают страну от террористов.

Рядом с президентами — министры обороны: сирийский — генерал-лейтенант Аюб — и российский — генерал армии Шойгу.

Асад продолжает что-то говорить Путину на ходу, но слышен только голос переводчика.

Состав делегации — минимальный, и когда Путин по видеосвязи поздравляет российских военных с прошедшими праздниками, микрофон вместо звукоинженера приходится держать пресс-секретарю президента Пескову.

"В Сирии вы решаете задачи не только помощи сирийскому народу в освобождении от террористических формирований и банд, здесь в Сирии вы защищаете свой родной дом, не допуская инфильтрации боевиков в Россию и соседние с вами государства. Желаю вам мужества, успехов, здоровья. Благодарю вас за службу", — сказал Владимир Путин.

Президентский борт Ту-214 в Дамаск сопровождали истребители Су, над аэродромом кружили боевые вертолеты российских ВКС. А вот по городу Путин передвигался на обычном черном внедорожнике, причем даже улицы для проезда не перекрывали, кортеж буквально лавировал между горожанами.

А из окон автомобиля были хорошо видны приметы мирного времени — целые кварталы строящихся жилых домов.

"Что меня порадовало, когда ехали по Дамаску, — жизнь возрождается. Много транспорта на улицах, магазины работают, кафе, рестораны", — отметил Путин.

Но президенты — в окружении военных, даже вода на столе — бренда "Армия России" из военторга Минобороны. Российские войска из страны пока выводить нельзя.

"Мы продвигаемся вперед, но ситуация все больше усложняется, потому что сталкиваемся с попытками восстановить влияние террористов. Поэтому я считаю, что ваш визит очень важен, чтобы обсудить те препятствия и сложности, которые возникают в политическом процессе, а также скоординировать наши действия в дальнейшей борьбе с терроризмом. Еще раз благодарю вас за этот визит", — подчеркнул Асад.

Российский президент благодарит на арабском, сирийский время от времени использует русские слова. Президенты передвигаются в одной машине: Путин — справа, Асад — слева, между ними – переводчик.

Дамаск — старейшая мировая столица. Разные национальности, языки и религии веками уживались здесь вместе. И теперь мирная жизнь возвращается на городские улицы. Российский президент привез местному имаму суннитскую реликвию — Коран XVII века.

Мечеть Омейядов построена на месте церкви, а та в свое время — на месте древнеримского храма Юпитера. Здесь принимают паломников всех конфессий. В саркофаге за мраморными колоннами и зеленым стеклом — нетленные мощи Иоанна Крестителя, почитаемые и в христианстве, и в исламе. По мусульманским верованиям он же — пророк Яхья.

В одном из минаретов этой же Большой мечети Дамаска ждут, когда с неба туда спустится другой пророк — Иса — и для этого каждый день специально расстилают новый коврик. В Библии это называется второе пришествие Христа.

В Сирии десятая часть населения — христиане, в Дамаске целый квартал придерживается этой веры, и даже во время войны действовал православный храм Святой Девы Марии. Написанная российскими мастерами икона Пресвятой Богородицы — подарок от Владимира Путина блаженнейшему Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну Десятому.

Единственная православная церковь, где служба идет на арабском. Переводчик не всегда оказывается рядом, но когда президенты вместе ставят свечки в храме, все и так понятно: это ради мира в регионе.

С сообщения о визите Путина в Дамаск пресс-служба сирийского президента возобновила деятельность своего заблокированного аккаунта в Twitter, но после этих фото американская соцсеть доступ к странице опять закрыла. К этому времени Башар Асад уже проводил Владимира Путина в аэропорт.