Меган Маркл разрушила британскую королевскую семью

Эта история про то, как самостоятельная девушка из канадского Торонто — дочь мамы-афроамериканки и белого отца, актриса и модель Меган Маркл, которая на три года старше своего мужа, — разрушила британскую королевскую семью. Впрочем, семьи не разрушаются просто так внешним воздействием. Распад всегда предопределен изнутри. Если у семьи нет здоровой основы, то траектории не позавидуешь. В данном случае речь идет не только о королевской семье, но и об институте самой британской монархии.

Королева-бабушка, которой скоро исполнится 94, устала. Прошедший год был очень непростым для семьи и монархии. Мало того, что Елизавету Вторую обманул премьер-министр Борис Джонсон, когда по ложным основаниям заставил ее приостановить деятельность британского парламента и тем самым поставил королеву в дурацкое положение, так еще на лжи был пойман и ее любимый сын принц Эндрю. Это было в ходе интервью ВВС, когда всплыло все: и педофилия — сексуальные развлечения с несовершеннолетними — и дружба с американским сутенером-миллионером Джеффри Эпштейном, что таинственно окончил свои дни в американской тюрьме, и очень средние умственные способности принца, и прямая ложь. Да и вообще как-то сам уровень аргументации принца в свою защиту оказался с душком. Когда ведущая сослалась на то, что одна из нимфеток Эндрю вспоминала о том, как тот с ней потел, Эндрю вдруг заявил, что после войны на Фолклендах вообще не потеет, — от передоза адреналина.

В ответ журналисты британских таблоидов тут же нашли кадры пропитанного потом Эндрю в разных ситуациях и уже все принялись обсуждать не столько потного принца, сколько лживого принца. Да еще и туповатого.

Итак, вопрос про Вирджинию Робертс, которая утверждает, что в 17-летнем возрасте Джеффри Эпштейн принуждал ее заниматься сексом с ним и принцем Эндрю.

- Вы когда-нибудь встречались с Вирджинией Робертс?

- Нет, — заявил принц Эндрю.

- Но она предоставила фото, на котором вы изображены вдвоем. И вы держите ее за талию.

- Да, предоставила. Я просто ничего не помню об этом фото.

Но врал тогда не только принц. На лжи была поймана и вся королевская семья, поскольку ранее от имени королевского двора не раз заявлялось, что все подозрения в адрес Эндрю беспочвенны. Или просто семья не знала. Тогда что?

Отношения внутри королевской семьи неискренние, а заявления делаются лишь для того, чтобы погасить назревающие скандалы? Тоже не лучшая оценка для монаршей фамилии, должной служить образцом британских моральных устоев.

В общем, все это чопорное лицемерие британской монаршей семьи, бессмысленный и паразитический образ жизни герцогини Сассекской, в миру Меган Маркл, второй муж которой принц Гарри, надоели. Это она демонстративно противопоставляя себя королеве Елизавете — ввела в семье веганскую диету, самую строгую в вегетарианстве, и против воли королевы обещала в этой культуре воспитать и своего сына Арчи. Это она одевалась столь вольно, что Елизавета была вынуждена делать замечания. Это она — Меган Маркл — прошлым летом самовольно перекрасила стены в спальне своего сына веганской краской. Ее производители подчеркивают, что не используют молоко, воск и не проводят опыты на животных. Казалось бы мелочь, но что с остальной краской в королевских дворцах? Жест выглядит как вызов самой королеве. Явно под влиянием Маган Маркл принц Гарри стал заниматься йогой и тоже сменил диету. Известная мясоедка королева-бабушка — против, но тем хуже для бабушки.

Принц Гарри — бесшабашный кутила, известный своими экстравагантными выходками. Как-то даже позволил себе появиться на вечеринке в форме со свастикой, сочтя это шалостью. Не очень далек. Это и про него крылатая фраза Шарикова: "Мы в университетах не обучались". И брак с волевой женой, старше его на три года, полностью поставил принца в подчиненное положение.

Когда-то в статье журналу Elle Меган Маркл написала: "Мое смешанное наследие, возможно, создало серую зону для моей самоидентификации, дав мне возможность понимать, что происходит по обе стороны баррикад. И я пришла к выводу, что нужно использовать это по максимуму. Я делаю то, чтобы сказать, кто я, откуда я, чтобы гордо провозгласить, что я сильная, уверенная женщина смешанной расы".

И вот эта сильная уверенная женщина смешанной расы, взяв буквально в заложники принца Гарри, устраивает бунт в королевской семье. Сыграв свадьбу за 32 миллиона фунтов, получив после замужества официальный титул герцогини Сассекской и родив сына, она начинает явно тяготиться ограничениями королевского протокола и вечно брюзжащей в ее сторону королевой-бабушкой. Представляю, куда должны были зайти отношения в венценосной фамилии, чтобы герцог и герцогиня Сассекские, не предупредив королеву-бабушку, заявили об отречении от официальных обязанностей высокопоставленных членов королевской семьи. Семья о решении узнала из Instagram: "После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решились в этом году на переход к более прогрессивной роли в обществе. Мы намерены сложить полномочия высокопоставленных членов королевской семьи и добиваться финансовой независимости, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву".

В конце — форма вежливости, чтобы королева-бабушка не почувствовал себя уж совсем никчемной. Так или иначе, а сделав заявление, герцогиня Сассекская тут же улетела в родную Канаду ждать мужа, который вскоре к ней присоединится. Что это? Это раскол британской королевской семьи. Отказавшись от положенного им королевского содержания, Меган Маркл и принц Гарри планируют заняться бизнесом и благотворительностью. Вообще проблем с работой быть не должно.

Меган закончила Северо-Западный университет в Чикаго, который входит в двадцать лучших в мире, уже сделала успешную карьеру в кино и на общественном поприще как феминистка и защитница дикой природы, яркая модель и икона стиля в 2019 году. Стоит ей появиться в юбке какого-то бренда, так тут же продажи взлетают до небес.

Недавно пришла новость о ее первом контракте. С компанией Disney. Актриса уже озвучивает мультики. Объявлено, что весь доход отправляется в пользу организации "Слоны без границ", которая защищает африканских гигантов от браконьеров. Впереди — совместные коммерческие проекты с ведущими модными брендами мира. Таким образом, герцогиня Сассекская триумфально возвращается в родную Канаду. Принц Гари — на подлете.

Британская королевская семья зализывает раны. Мелкая месть со стороны галереи Тюссо — восковые фигуры Меган и Гарри переставлены из зала, где выставлены члены королевской фамилии, в зал просто знаменитостей. Принцу Гарри Меган Маркл не оставила вариантов. Наверное, Меган — его мечта. Что же до самой Меган Маркл, то она ее сформулировала давно в той же статье для журнала Elle: "Я никогда не хотела быть леди, которая ходит на ланчи. Я всегда хотела быть женщиной, которая работает".

Собственно, Меган Маркл и сделала с королевской семьей все, что хотела. Прежде всего, подчеркнула ее бессмысленность, а отречение и планируемое переселение принца Гарри в Канаду — это прямо удар на добивание. И неизвестно, что болезненнее для Лондона, одобрение парламентом Brexit или раскол в королевской семье. Удар по монархии, конечно, чувствителен, но и решение по Brexit, после которого шотландский парламент тут же проголосовал против, тоже может оказаться роковым. Так что не исключено, что Великобритания, что еще в ХХ веке была могучей империей, над которой не заходило солнце, продолжит усыхать подобно шагреневой коже и в XXI, теснясь уже и на своих островах в Северном море.