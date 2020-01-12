Украинские военные перехватили беспилотник ОБСЕ и стерли все данные

Украинские военные посадили дрон Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Орехово и стерли с него данные мониторинга. После чего вернули беспилотник наблюдателям, передает "Интерфакс".

Как заявляет пресс-служба Народная милиция ЛНР, делается это для того, чтобы скрыть от наблюдателей арторудия, из которых обстреляли Кировск. Офицер Иван Филиппоненко призвал дать правовую оценку действиям военнослужащим ВС Украины и принудить Киев выполнять соглашения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о нарушении режима тишины украинскими военными. Были обстреляны подконтрольное Киеву Орехово и Кировск, входящий в состав ЛНР. Мирный житель получил ранение, повреждены три дома, газопровод, ЛЭП.