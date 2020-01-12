Президент Черногории взялся за Церковь

Автор: Дмитрий Киселёв

7 января православный мир отметил один из самых светлых и радостных праздников — Рождество Христово. Главные торжества прошли в храме Христа Спасителя в Москве. В ночь на 7 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию. На праздничной службе присутствовали председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой.

Владимир Путин встретил Рождество в Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе. Для президента — особое место. Именно там он был крещен в младенческом возрасте.

В Рождество Патриарх Кирилл посетил детскую больницу святого Владимира в Москве. Вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой Святейший отправился в отделение интенсивной терапии. В реанимации он пообщался с родителями, дети которых были помещены в специальные боксы. Также Патриарх Кирилл осмотрел отделение хирургии для новорожденных. И, конечно, не обошлось без рождественских подарков для маленьких пациентов.

Также Патриарх Кирилл посетил Рождественскую елку в храме Христа Спасителя. Вместе с детьми Святейший прошел в зрительный зал, где учащиеся воскресной школы храма показали небольшой спектакль.

Позже состоялся телемост Патриарха Кирилла с российскими космонавтами на МКС Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой. Патриарх признался, что его мечта побывать в космосе уже не сбудется, а потому он всегда с особым чувством общается с космонавтами.

8 января Патриарх Кирилл посетил рождественский праздник в Государственном Кремлевском дворце. По традиции на патриарший праздник приглашают участников православных гимназий и лицеев, воскресных школ, а также деток из многодетных семей, инвалидов и детей-сирот. В дар Святейшему ребята преподнесли рождественский вертеп.

По многолетней традиции в канун праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал "Рождественское интервью" телеканалу "Россия 1". Моему коллеге Андрею Кондрашову Предстоятель рассказал о трудных временах и беспрецедентном давлении, которое сейчас переживает все мировое православие.

"Православная Церковь оказалась в условиях беспрецедентного вмешательства внешних сил, которые к Церкви не имеют прямого отношения. Значительное политическое давление оказывается на целый ряд поместных Церквей. Все это связано с небезызвестными событиями на Украине, попытками локализовать и ввести в семью Православных Церквей раскольнические группировки на Украине. Конфликт, который существует в семье поместных Православных Церквей, не носил бы такого жесткого характер, если бы не вмешательство извне. Мы очень сожалеем об этом и еще раз благодарим Бога за то, что сегодня наша Церковь может смело, чистосердечно, не отводя глаз в сторону, сказать: мы ни от кого не зависим", — заявил Патриарх Кирилл.

Теперь беда пришла в Черногорию. Это территория канонической Сербской Православной Церкви. Однако президент Джуканович по примеру украинского олигарха-президента Порошенко вознамерился заполучить свою карманную Церковь, разрушая таким образом вековые братские связи сербского и черногорского народов. 8 января в Черногории вступил в силу закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который ведет не только к расколу внутри страны, но и к масштабному переделу религиозной собственности. Как в Черногории православные встречали светлый праздник Рождества Христова?

Автор: Дарья Григорова

Ветки молодого дуба — бадняк — отправляют в костер с молитвой. Это — символ того огня, что развели в пещере, где родился Иисус Христос. Такая яркая ночь перед Рождеством на Балканах. Но даже в праздник мысли верующих Черногории — о будущем их родной Церкви.

"Мы боремся мирным шествием и мирным протестом против закона и не предадим нашу Церковь и наше сербско-русское братство", — говорят местные верующие.

В Черногории есть только одна Церковь — Сербская Православная. Всколыхнул православных закон "О свободе вероисповедания", который передает в государственную собственность все храмы и монастыри, что были построены до 1 декабря 1918 года. На территории Черногории больше 600 православных храмов, 60 монастырей, абсолютное большинство которых теперь по закону перейдет от Церкви под контроль государства.

"Это на самом деле закон против православия. Не признают Православную Церковь, потому что она Сербская называется, не признают ту, которая единственная Церковь, каноническая веками была, уже 800 лет", — отметил Амфилохий, митрополит Черногорский и Приморский.

Душа православной Черногории — Цетинский монастырь. В скромную боковую келью, где хранятся бесценные реликвии, стремятся паломники со всего света, чтобы поклониться святым мощам. Десница Иоанна Предтечи попала в Черногорию из России после революции.

О том, как сильна духовная связь с Россией, говорит здесь и икона царственных страстотерпцев в центральном храме монастыря. Иерарх Цетинский обители по традиции является Черногорским митрополитом.

Город Цетине — это еще и старая столица Черногории. До XIX века это было теократическое государство, которым правили владыки — князья, у которых одновременно был церковный титул. А резиденцией их был как раз Цетинский монастырь. А значит, в первую очередь забрать по новому закону захотят именно его.

Звон монастырской колокольни хорошо слышно из дома на окраине города, где, судя по табличке, находится организация под названием Черногорская Православная Церковь. Жильцы дома часто смотрят в сторону святой обители. На принятый закон о вероисповедании, который поправит его жилищные условия, намекает Мираш Дедеич, лишенный сана самопровозглашенный митрополит. В рабочем кабинете — портрет главы украинских раскольников Михаила Денисенко.

Именно организации Дедеича государство планирует отдать храмы и монастыри, изъятые у Православной Церкви. Сегодня из бюджета Дедеич получает 50 тысяч евро в год, а президент страны Мило Джуканович публично поддерживает так называемую автокефальную Церковь. Но ее не признает ни одна из 15 поместных Православных Церквей, включая Константинопольский Патриархат. Поэтому черногорские автокефалисты не исключают даже выход из православия.

- Если вас не признают другие Церкви, то вы можете из православия перейти в какую-то другую конфессию, Римско-Католическую, например?

- Каждый епископ может. И Патриарх Кирилл тоже. Он, может, завтра скажет: не хочу быть русским Патриархом, хочу быть в другой Церкви. Это свободная воля, — читает Мираш Дедеич.

Но охотнее всего самопровозглашенный митрополит говорит о политике.

- Какие у вас отношения с президентом Мило Джукановичем?

- Это самый большой политик в Европе, — сказал Дедеич.

- Признаете ли вы Косово как отдельное государство?

- Черногорская Православная Церковь идет с рядом государством. Я не могу быть против моего государства.

Сейчас так называемая автокефальная Церковь имеет 11 священников в стране. А о том, сколько прихожан, можно судить по зданию на городском кладбище. Службы, согласно табличке, здесь проводят один раз в неделю. Внутри — необычные иконы, а также причудливые деревянные драконы на иконостасе. Как будут выглядеть святыни православия под управлением такой Церкви, остается только догадываться.

Вырубленный в отвесной скале на высоте 900 метров над уровнем моря монастырь Острог — один из самых почитаемых и посещаемых во всем православном мире. А его основателя святого Василия Острожского-Чудотворца считают хранителем православия на Балканах. Он смог уберечь православную веру во времена турецкого владычества. Особо почитаемый сербами святой поможет и сегодня защитить Церковь, надеются верующие. По посещаемости монастырь — в одном списке с Голгофой и храмом Гроба Господня в Иерусалиме. Искушение забрать эту и другие святыни себе у государства большое.

- Получается, это — материальный вопрос для власти?

- Во время коммунизма здесь были предприятия многие построены, все это уничтожено во время этой традиции. Простите, это мафия, которая взяла. Теперь ничего не осталось, и единственный организм, который сохранился и обновлялся, — это Церковь. И теперь надо это имущество отнять, храмы отнять, — сказал митрополит Амфилохий.

На защиту Церкви теперь выходят прихожане. Крестный ход по улицам Подгорицы — это отдельный молебен в поддержку церкви и верующих. Впереди несут образ святителя Василия Острожского. В крестном ходе — тысячи прихожан Сербской Православной Церкви. В молебнах принимают участие до 10 тысяч человек — это большая цифра для Черногории. А кроме того, в стране в этом году состоятся парламентские выборы. Именно с ними и связывают появление нового религиозного закона.

Это, по сути, нападение на сербский народ в Черногории, которое происходит в год выборов. Таким образом, этот закон находится на службе сохранения власти. Президент Джуканович, не раз признававший что он — атеист, и стал главным инициатором закона, порождающего церковный раскол. Он уже вывел страну из союзного государства с Сербией и поставил Черногорию на евроатлантический курс. Теперь президент взялся за собственную Церковь. Закон с миролюбивым названием "О свободе вероисповедания" уже вступил в силу.