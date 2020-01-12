Джокович обыграл Надаля. В финальном матче АТР Cup пока ничья

В австралийском Перте проходит решающий матч командного мужского турнира ATP Cup между теннисистами Сербии и Испании. В центральной встрече командного спора встречались два лидера мирового рейтинга и Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в двух партиях. Однако в матче двух сборных пока счет равный – 1:1.

Матч начался поединком двух вторых ракеток сильнейших сборных мира. Испанец Роберто Баутиста-Агут встречался с сербом Душаном Лайовичем и выиграл более чем уверенно – 7:5, 6:1. Во втором личном поединке играли Надаль и Джокович и испанец мог принести своей команде досрочную победу, но лидер теннисной Сербии сумел сравнять счет в матче, победив первую ракетку мира – 6:1, 7:6.

Теперь все решится в парной встрече представителей Сербии и Испании, но до последней минуты неясно, кто выйдет на корт в составе парной комбинации у команд-соперниц. Возможно, Надаль и Джокович снова сыграют друг против друга, но теперь с помощью партнеров.

Напомним, что ATP Cup впервые разыгрывается в этом формате. В турнире принимала участие сборная России, которая в полуфинале проиграла как раз сербам. В свою очередь команда Испании во главе с Надалем является действующим победителем Куюка Дэвиса, который также был разыгран в конце прошлого года в формате турнира ведущих сборных мира.