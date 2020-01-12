Поезд сбил сотрудника полиции, преследовавшего подозреваемого. Видео

Полиция округа Полк, расположенного в штате Джорджия на юге-востоке США, обнародовала кадры с нательной камеры своего сотрудника, угодившего под поезд при исполнении служебных обязанностей.

В минувший вторник, 7 января, офицер Энди Андерсон преследовал 18-летнего юношу, подозреваемого в совершении кражи со взломом.

Офицер был настолько увлечен погоней, что не заметил, как оказался в опасной близости от железнодорожных путей. Высматривая предполагаемого преступника, он пропустил приближение состава и был сбит локомотивом.

Как сообщаю СМИ, пострадавший правоохранитель выжил – мужчина получил множественные переломы и был госпитализирован.