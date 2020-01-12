"Турецкий поток": Москва и Анкара послали сигнал всему региону

8 января Владимир Путин посетил с рабочим визитом Турцию, где торжественно запустил газопровод "Турецкий поток". При этом нашлось время и обсудить с лидером Турции Эрдоганом совсем уж острую ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке — конкретно в Ливии.

За запуском "Турецкого потока" наблюдают не только специалисты, но и министры, парламентарии, вся политическая элита Турции. Торжественная церемония в одном из крупнейших залов Стамбула. Людей все больше и больше. На сцене — символический фрагмент трубы. Все говорит о том, что открытие "Турецкого потока" — событие государственного масштаба. Поворот вентиля — и газ пошел! Финал колоссальной работы, которая так сблизила Россию и Турцию.

"Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры. Пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всех Европы, всего мира. Хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий, за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны", — заявил Владимир Путин.

"В русской пословице говорится: умный товарищ — половина дороги. Мы надеемся, что Россия и Турция, две соседних страны, будут продолжать со всей решимостью идти по одному пути как два добрых попутчика", — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Общая позиция двух государств: вместо того чтобы нарубить дров в сложнейшем регионе, нужно учитывать взаимные интересы и внедрять высокие технологии.

На севере Турции до сих пор распространено печное отопление. С запуском "Турецкого потока" во многих домах появится газ уже в ближайшее время. Местный ресторан и сегодня согревает раритетная печка, но газ со временем позволит прилично сэкономить.

"Уголь — это сложно и дорого. Для обогрева только одной комнаты у меня дома нужна тонна угля ежемесячно, а комнат — четыре. Уходит, если в долларах считать, почти полторы сотни. Был бы природный газ, я бы платил вдвое меньше", — рассказал директор ресторана.

Трубопровод — 930 километров. 31,5 миллиарда кубометров газа ежегодно. Две линии по дну Черного моря. По одной топливо подается для Турции, по другой — для европейских потребителей. При сварке каждый шов проверяли ультразвуком. А глубина на некоторых участках — около двух километров.

"Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система. При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", — отметил Путин.

Пример технологического скачка — компрессорная станция "Русская" недалеко от Анапы. Одна из самых мощных в Европе. Сюда газ идет с месторождений Западной Сибири. И хватит его надолго.

"Сейчас на Ямале на полную мощность введено новое гигантское месторождения — Бованенковское. Введены в эксплуатацию все три газовые промысла месторождения общей мощностью 115 миллиардов кубометров газа. И сейчас на очереди новое ямальское месторождение – Харасовэйское. Только эти два месторождения будут обеспечивать поставки газа в течение следующих 110 лет", — заявил Алексей Миллер, глава "Газпрома".

Анапа — на прямой связи со Стамбулом.

А это подстанция с турецкой стороны. Небольшой поселок Кыйыкей, где благодаря трубопроводу одновременно набирает обороты и гостиничный бизнес.

Отстаивать свою выгоду в Турции умеют. Анкара, по сути, перехватила инициативу у Болгарии. Первоначально газ должен был пойти туда по "Южному потоку". Но в 2014 году София пошла на уступки ЕС — трубопровод не состоялся. Зато турецкие инженеры вели строительство с двойной энергией.

"Турецкий поток" построили в рекордно короткие сроки. Морскую часть — всего за 15 месяцев. Во многом трубопровод стал символом прагматизма. Эрдоган продемонстрировал, что никакое внешнее давление не способно перечеркнуть совместные проекты. А Россия теперь рассчитывает укрепить позиции на европейском газовом рынке.

И вполне объяснимо, почему на церемонии в Стамбуле и президент Сербии Вучич — он в тот день активно выкладывал фотографии в Instagram.

Прилетел и премьер Болгарии, который заодно подробно рассказал Путину, как достраивается продолжение газовой магистрали. Не скрывает интереса и Венгрия.

"Поставки российского газа по "Турецкому потому", без сомнения, будут иметь большое значение не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южноевропейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом", — уверен Владимир Путин.

Но в центре внимания, конечно, не только газ — весь регион бурлит. Путин и Эрдоган общаются с глазу на глаз, с ними только переводчики. Беседа длится полтора часа. Затем — еще одна беседа, уже в присутствии Лаврова, Шойгу и главы турецкого МИД Чавушоглу. Ужин — по всей видимости — тоже возможность обсудить ситуацию в регионе. По итогам переговоров Путина и Эрдогана принято совместное заявление.

"Президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права. Согласована единая позиция по ливийскому урегулированию в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Особо выделю призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам, немедленно прекратить боевые действия", — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Строительство "Турецкого потока" в этом плане — сигнал для всего региона: Россия и Турция умеют воплощать гигантские проекты, несмотря на попытки давления. К их голосу имеет смысл прислушаться.