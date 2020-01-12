Кубок IBU. Павлова выиграла биатлонный спринт в словацком Орсбли

В Словакии в окрестностях местечка Осрбли проходит четвертый этап биатлонного Кубка IBU. В воскресенье, 12 января, состоялся женский спринт. Россиянка Евгения Павлова одержала победу, пробежав дистанцию 7,5 км без промахов на стрельбище. Виктория Сливко была шестой.

Время Павловой – 20 мин. 53,2 сек. Стоит отметить, что второй призер Ирене Кадуриш из Швейцарии проиграла россиянке всего 3,6 секунды, но с одним промахом. Третье место заняла немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт.

Сливко шансов на медали лишил промах на стрельбе стоя, она шестая. Еще одна россиянка Наталья Гербулова с тремя промахами заняла 8-е место. Три промаха и у Екатерины Глазыриной, которая осталась на 22-й позиции, Анна Никулина в двумя промахами на 36-м месте.