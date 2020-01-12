Польша: документы против вакханалии беспамятства

Автор: Дмитрий Киселёв

Сейм Польши (нижняя палата парламента страны) принял резолюцию, в которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается на Германию и Советский Союз. А Польша в этой исторической конструкции — жертва. Такую циничную фальсификацию истории на государственном уровне прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: "Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду".

Вероятно, польские депутаты решили, что с помощью одной бумажки смогут изменить прошлое и отмыться от тесного военно-политического союза Польши с Гитлером, который сделал возможным Мюнхенский сговор по разделу Чехословакии в 1938 году, предопределивший дальнейшую экспансию фашистской Германии. Так что если и говорить о второй стране, на которой лежит ответственность за начало Второй мировой, так это сама Польша. Не лишним в этом контексте вспомнить и о бушующем польском антисемитизме того времени, столь близком Гитлеру.

Скоро в Израиле состоится Всемирный форум памяти Холокоста. Приурочен к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Как ожидается, на памятные мероприятия приедут президенты России, Франции, Германии, Италии. А вот президент Польши Анджей Дуда ехать в Иерусалим отказался. И причину не постеснялся озвучить. Мол, президентам России и Германии израильская сторона слово предоставила, а голос президента Польши никто не услышит. Да, там не услышит. Просто ранее Варшаву уже услышали.

Тем временем приближается еще одна памятная дата — 75-я годовщина освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Совместная операция Красной Армии и Войска польского завершилась 17 января 1945 года освобождением польской столицы. Сколь удивительно в Варшаве все трактуется сейчас?

Автор: Алексей Денисов

12 января 1945 года началась знаменитая Висло-Одерская операция Красной Армии. По просьбе Черчилля советские войска перешли в наступление на две недели раньше намеченного срока, чтобы ослабить гитлеровский натиск на союзников в Арденнах. В грандиозном сражении участвовали более двух миллионов советских солдат, которым предстояло прорвать семь рубежей немецкой обороны. Удар был такой сокрушительной силы, что уже к исходу третьих суток единый германский фронт перестал существовать.

Польское население с восторгом встречало своих освободителей. Кадры кинохроники сохранили искреннюю радость людей, переживших ужас пятилетнего немецкого рабства. За это время нацисты уничтожили более пяти с половиной миллионов граждан Польши, в том числе около трех миллионов евреев.

"Поляки были лишены государственности и суверенитета. Это была уже часть Рейха с тем, кто представлял Германию и руководил ею, то есть генерал-губернатор. И поэтому сегодняшнее сравнение, что вот, мол, Советский Союз потом оккупировал Польшу, совершенно несостоятельно, потому что после 1945 года Польша восстановила свой суверенитет и свою независимость", — отметил Александр Борисов, доктор исторических наук, профессор МГИМО.

17 января 1945 года немецкие части были выбиты из Варшавы. Перед освободителями предстала страшная картина. По свидетельству маршала Жукова, даже закаленные в боях польские солдаты плакали, глядя на то, что сделал Гитлер с их столицей. В городе были уничтожены 84% всех зданий. Повсюду красовались многочисленные предупреждения и надписи, оставленные оккупантами: "Только для немцев!" Фюрер приказал стереть польскую столицу с лица земли в отместку за восстание, поднятое частью польского подполья 1 августа 1944 года.

Движущей силой восстания были отряды подпольной Армии Крайовой, подчинявшиеся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. Командовавший ими генерал Бур-Коморовский не скрывал, что цели восстания — чисто политические. Первое: захватить Варшаву до вступления туда войск Красной Армии, чтобы диктовать свои условия Сталину. И второе: не допустить к власти коммунистов и их союзников. Именно поэтому руководители восстания принципиально отказывались согласовывать свои действия с советским командованием и не предупредили его о начале выступления. Советское руководство узнало о начале восстании только 2 августа 1944 года из сообщения агентства Reuters.

В это время наши войска, прошедшие с боями более 500 километров, вели тяжелые бои на подступах к Варшаве. Немцы бросили против них три отборные танковые дивизии СС: "Герман Геринг", "Викинг" и "Мертвая голова". Именно в этот момент премьер-министр польского эмигрантского правительства Миколайчик фактически потребовал от Сталина немедленно помочь восставшим.

"Сталин сказал Миколайчику примерно так: советские армии выдохлись, а Первый Белорусский фронт и Первый Украинский фронт понесли очень серьезные потери, и сейчас наступать мы не можем. И мы не будем губить своих людей только потому, что вам, извините, попала вожжа под хвост и вы хотели опять за счет крови ваших же собственных соотечественников решить свои политические задачи", — рассказал Алексей Плотников, доктор исторических наук, профессор, член Ассоциации историков Второй мировой войны.

Только за полтора месяцев боев на варшавском направлении войска маршала Рокоссовского потеряли 167 тысяч человек. В августе 1944 года Рокоссовский заявил иностранным журналистам: "Командование Армии Крайовой совершило страшную ошибку. Коморовский вместе со своими приспешниками ввалился сюда, как рыжий в цирке, как тот клоун, что появляется на арене в самый неподходящий момент. Речь идет о политической авантюре, и авантюра эта будет стоить Польше сотни тысяч жизней. Это ужасающая трагедия, и сейчас всю вину за нее пытаются переложить на нас. Неужели же вы считаете, что мы не взяли бы Варшаву, если бы были в состоянии это сделать?"

Действия восставших не поддержали и союзники Сталина Рузвельт и Черчилль. В 1938 году Черчилль был одним из немногих западных политиков, который решительно осудил действия польских властей во время Мюнхенского сговора. По его словам, Польша с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении Чехословацкого государства, захватив Тешинскую область.

С начала 30-х годов польские политики тесно общались и даже обсуждали планы совместного похода на восток с вождями Третьего рейха. На кадрах кинохроники запечатлен Герман Геринг вместе с польским президентом Мосцицким во время их очередной совместной охоты в Беловежской пуще. Одной из ключевых фигур в закулисных переговорах с нацистской верхушкой был министр иностранных дел Польши Юзеф Бек. 26 января 1939 года он заявил Риббентропу, что в случае войны Польша претендует на советскую Украину и выход к Черному морю.

"Это была преступная политика польского руководства, которая была направлена на развязывание, аккумуляцию гитлеровской агрессии с одной стороны, а с другой, — для того, чтобы поживиться за счет Советского Союза, что и привело в конце концов Польшу к национальной катастрофе после того, как Германия развязала против Польши агрессию", — отметил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

14 сентября после кровопролитного штурма Красная Армия освободила восточную часть Варшавы Прагу. Отступая, немцы успели взорвать все мосты через Вислу.

С 15-го по 23 сентября 1944 года солдаты первой армии Войска польского предприняли последнюю попытку форсировать Вислу и прорваться к восставшим. Но, потеряв под шквальным немецким огнем почти четыре тысячи человек и все плавсредства, они вынуждены были прекратить операцию.

2 октября 1944 года Бур-Коморовский капитулировал перед немцами. Ценой неподготовленного выступления стали гибель почти двухсот тысяч поляков и полное уничтожение Варшавы. После войны исторический центр польской столицы будет полностью восстановлен новыми властями при щедрой финансовой и технологической помощи Советского Союза.

Первый памятник освободителям Варшавы и советско-польскому братству по оружию был установлен на площади Виленского вокзала в ноябре 1945 года. Простоял он 66 лет. В 2011 году памятник воинам-освободителям был демонтирован местными властями под предлогом строительства новой станции метро. Сделано это было, несмотря на то что, согласно всем опросам, большинство жителей Праги выступало за сохранение монумента. Разрушителей памятника не остановило даже то, что он был посвящен и их соотечественникам, погибшим в борьбе с нацизмом. Во время штурма Берлина части Войска польского составляли почти 10% всех советских сил, а 5 тысяч польских воинов были награждены советскими орденами.

Чеслав Левандовский — один из тех, кто активно боролся против демонтажа памятника освободителям Варшавы. Сейчас ему 92 года. 15-летним мальчишкой он участвовал в Варшавском восстании. Был рядовым 227-го отряда под псевдонимом Быстрый. После подавления восстания немцы отправили его в концлагерь Штуттгоф. В январе 1945 года Чеслава спасли советские танкисты.

"Узники были больше похожи на ходячие трупы, которые даже не понимали, что происходит. Мы с трудом могли шевелиться. Советские солдаты, танкисты, обратили на меня внимание, отнесли в какой-то дом и сказали, что скоро придет санитарный автомобиль и отвезет меня в больницу. Потом приехала машина, сестра-санитарка забрала меня в больницу. Это был фронтовой госпиталь под Лемборком. Я пробыл там два месяца. Там мне вернули здоровье. Я знал только, что больше недели был вообще без сознания и обо мне заботились, как о младенце. Я этого никогда не забуду", — признался Чеслав Левандовский, участник Варшавского восстания 1944 года.

По словам Левандовского, сегодня ему невероятно больно смотреть, как на его родине сносят памятники освободителям Польши. "Это однозначно было освобождение, как иначе можно это трактовать? Мне грозили смерть, ссылка, на каждом шагу грозило унижение при немцах, и неожиданно немцев побили, они исчезли. Пришла другая армия, и я могу свободно ходить по улицам, никто в меня не стреляет, не убивает. Как можно это иначе назвать?" – сказал ветеран.

В 2004 году в польской столице был открыт новый музей Варшавского восстания. Инициатором его создания был покойный Лех Качиньский — один из самых известных сторонников теории "двух оккупаций". Мы обратились в дирекцию музея с просьбой разрешить нам съемку экспозиции и дать интервью для сюжета, посвященного освобождению Варшавы. Ответ был отрицательным.

Пресс-секретарь музея Анна Катанович сообщила нам, что в съемках российской группе отказано, но по какой причине, так и не объяснила. Мы все же решили выяснить, какие секреты может скрывать от нас обычный польский музей и почему его сотрудники не хотят публично поделиться своей точкой зрения на историю освобождения Варшавы. К тому же запрет на съемку и доступ к информации выглядят особенно глупо в устах людей, рассказывающих туристам об ужасах и цензурных запретах тоталитаризма.

Экспозиция музея занимает три тысячи квадратных метров. Первое, что видят его посетители, — большая карта Польши, выполненная в соответствии с господствующим здесь взглядом на историю Второй мировой войны. Польша — это невинная жертва двух тоталитарных режимов — гитлеровского и сталинского. В соответствии с этой теорией, никакого освобождения не было, а была только замена одной оккупации на другую. Правда, на пояснительной табличке почему-то написано не "советское", а именно "русское" вторжение. Все-таки во всех бедах поляков виноваты прежде всего русские.

Большинство залов посвящено героизму, страданиям и жертвам повстанцев. Информация о жертвах Красной Армии отсутствует. Под единственным изображением Рокоссовского, окрашенным в красный цвет, — подпись: "Маршал Константин Рокоссовский, командующий Первым Белорусским фронтом, и в кавычках – "освободитель" польской территории.

Материалы о Красной Армии и ее польских союзниках размещены в маленьком коридоре, ведущем в музейное кафе. Каждые несколько минут здесь звучит знаменитая песня "Священная война". На стене — фото советских солдат вместе с польскими женщинами и детьми. Под ним — подпись: "Освободители" из Красной Армии чувствовали себя свободно и легко на польской территории". Ни на одном стенде мы так и не нашли информацию о 600 тысячах советских солдат, погибших за то, чтобы Польша опять появилась на карте Европы. Зато есть карикатура на Сталина.

Советский лидер бьет Польшу молотом по голове и приставляет к ее горлу серп со словами: "Я — твой спаситель, освобождаю тебя от нацизма". Оторванная гиря со свастикой кажется на этом фоне меньшим злом. Жертвами Сталина, но никак не немцев представлены и солдаты Войска польского, пытавшиеся помочь восставшим. На пояснительной табличке так и сказано: "Жертвы политики дяди Джо". Далее по тексту: "Попытка высадки провалилась, только Сталин был доволен. Он мог избежать обвинений в том, что не помогал восстанию". Вероятно, вершиной современного польского музейного дела можно считать эту подпись под портретом Сталина: "Советское воплощение дьявола – Сталин".

"Я думаю, что сегодня происходит в Польше вакханалия беспамятства. Кощунство над своей собственной историей, над нашей общей историей. Преступление перед всеобщей историей, которую как можно расценить, когда сносятся памятники? Намечены к сносу 230 памятников благодарности Красной Армии, где шли бои, где мы вместе проливали кровь. То есть намеренно создается такой исторический вакуум по поводу истинных событий, которые происходили в 1939-1945 годах", — считает Михаил Мягков.

Российской государственный архив новейшей истории в Москве. Его директор Игорь Пермяков показал нам уникальные документы из бывших советских архивов, которые полностью разрушают современную польскую концепцию "двух оккупаций". Именно поэтому их сегодня не встретишь ни в одном польском музее. Это постановления, приказы и шифровки, в том числе за подписью Сталина, об оказании срочной помощи населению разоренной немцами Польши.

"Уникальный документ, подписанный 30 марта 1945 года, который говорит, что нашим войскам была поставлена задача Государственным комитетом обороны об отгрузке населению Польши зерна, причем в феврале — 20 тысяч тонн, в марте — 20 тысяч тонн, в апреле — 20 тысяч тонн. Отгружены 23 400 тонн. То есть больше, чем запланировано. И кому отгружено? Местному населению польскому для того, чтобы оно не умирало, чтоб нормально существовало. Кем? Воюющей армией, которая, в свою очередь, вела боевые действия и отрывала эти продукты от своего населения. Документ подписан начальником тыла Красной Армии", — рассказал Игорь Пермяков.

Отдельные распоряжения Сталина касаются передачи польским хозяйствам сотен грузовиков из резервов Красной Армии, а также о поставках на уцелевшие польские предприятия из Советского Союза хлопка, шерсти и кожи — для того, чтобы они смогли возобновить работу.

"А вот еще один уникальнейший документ, который говорит о том, что Красная Армия передавала посевной материал Польше: пшеница, ячмень, овес, рожь, зерно, горох, фасоль, гречиха, кукуруза. Но меня больше всего поразил такой факт. Я много документов видел, но меня это поразило особенно. Капуста, огурцы, лук доставлены самолетом из Москвы. О чем это говорит? Это апрель 1945 года. Штурм Берлина идет, боевые действия в самом разгаре, и мы самолетами из Москвы поставляем посевной материал труженикам Польши!" – подчеркнул Игорь Пермяков.

Эти документы говорят сами за себя.