Задержана группа киллеров, причастных к убийству Окуевой и других

Украинская полиция задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева. Об этом в воскресенье сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Как написал министр, ДНК одного из подозреваемых совпала с ДНК, обнаруженной на автомате, брошенном на месте покушения. Автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Осмаев, был расстрелян на железнодорожном переезде под Киевом 30 октября 2017 года. По мнению Авакова, целью покушения был Адам Осмаев, ему просто повезло остаться в живых, пишет РИА Новости.

Адам Осмаев обвиняется в подготовке покушения на президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова в 2012 году.

Сейчас с киллерами идут следственные действия в рамках уголовного дела по статье "умышленное убийство". Их проверяют на причастность к другим преступлениям.