Нургалиев покинул резиденцию Хаджимбы

Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев покинул резиденцию президента Абхазии, сообщает РИА Новости. Ранее в резиденции прошли переговоры оппозиции с исполняющим обязанности главы республики Раулем Хаджимбой. В них принял участие лидер оппозиции Аслан Бжания, который позднее рассказал журналистам, что передал Хаджимбе требование уйти в отставку и ожидает от него ответа в ближайшее время. Хаджимба, который на время до выборов будет исполнять обязанности руководителя страны, призвал придерживаться рамок правового поля.

В четверг, 9 января, протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Верховный суд Абхазии 10 января отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. Сегодня ЦИК назначил повторные выборы президента на 22 марта. Юридически выборы называются повторными, но в них могут принять участие и новые кандидаты.