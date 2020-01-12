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12 января 202017:42 Александр Христенко

"Северный поток-2" заработает: Путин и Меркель обсудили общие интересы

"Северный поток-2" заработает: Путин и Меркель обсудили общие интересы

11 января в Москву с однодневным рабочим визитом прибыла Ангела Меркель — канцлер Германии. На сей раз Путин встречал ее без цветов, по крайней мере, об этом не сообщалось. Да и настроение встречи было очень деловым, а президент России встретил германского канцлера не у подъезда, как бывало раньше, а прямо в зале для переговоров.

Из лифта — направо, затем — прямо и снова направо. На переговоры с российским президентом канцлер ФРГ идет по протяженным коридорам Кремля. Но Ангела Меркель, кажется, пришла к пониманию, что, вероятно, это единственный путь, по которому можно приблизиться к решению многих острейших мировых кризисов. С караулом поздоровалась по-русски. И, наконец, оказалась в представительском зале.

В последний раз Ангела Меркель была в Кремле 5 лет назад, тем символичнее, что этого новый политический год она открывает именно в центре российской столицы. Это и знак того, что Москва и Берлин пытаются перезапустить двусторонние отношения и скоординировать усилия по решению глобальных проблем.

Резкое, грозящее полностью выйти из-под контроля обострение в Иране. Война в Ливии. Необходимость урегулирования ситуации в Сирии и на Донбассе. И американское вмешательство в российско-немецкий "Северный поток-2". Лидерам явно было что обсудить.

"Уважаемая госпожа федеральный канцлер, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Московском Кремле. Мы с вами в постоянном контакте находимся. Занимаемся и внутренней проблематикой, и экономической, политической, и международными вопросами", — заявил Владимир Путин.

"У нас есть целый перечень разных тем, о которых нам с вами хочется поговорить. Это Ливия, Сирия, мультипроцесс. Я всегда уверена в том, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", — отметила Меркель.

Именно так друг с другом Путин и Меркель и говорили. Сначала даже без переводчиков: у президента — свободный немецкий. Затем Меркель энергичным жестом подозвала прилетевшего с ней министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. Одновременно подошел глава российского МИД Сергей Лавров. Общались и в еще более расширенном составе. Переговоры продлились более 3,5 часа, превысив запланированные сроки на час. В итоге стороны подтвердили, что, несмотря на американские санкции, газопровод "Северный поток-2" заработает.

"Мы безусловно, сможем достроить самостоятельно без привлечения иностранных партнеров. Вопрос о сроках — вот единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", — отметил Путин.

"Мы считаем, что это — правильный проект. Я думаю, что его можно реализовать, несмотря на американские санкции. Российский президент говорил о том, что будет определенная задержка, но проект будет реализован. И я здесь хочу еще раз подчеркнуть: несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что санкции — это неправильный путь, и поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это и делали в прошлом", — заверила Меркель.

Для Германии, которая до этого лишь вводила санкции, в том числе против России, это в новинку — получить санкции против своего стратегически важного проекта, причем со стороны главных союзников — США. А потому немецкие журналисты решили уточнить, насколько в таких условиях сблизились позиции Москвы и Берлина.

- Мы слышали, что есть единство во многих мнениях, иногда и вопреки мнению американцев. В будущем можем ли мы исходить из того, что будет больше сотрудничества между Россией и Европейским Союзом, а может быть, и против Соединенных Штатов?

- Я говорила о примере, где есть различия во мнениях с американцами, хотя они — наши союзники, с которыми мы работаем вместе по многим вопросам. Но с германской и европейской точек зрения мы прежде всего представляем наши интересы. Россия представляет и определяет свои интересы. И здесь надо смотреть, где есть общие интересы. И мы их нашли, несмотря на все трудности, — сказала Ангела Меркель.

В общих интересах — прекращение кровопролития в Ливии. Россия поддержала инициативу ФРГ провести в Берлине специальную конференцию с участием конфликтующих сторон. Путин прокомментировал и появившееся сообщения о российских наемниках в Ливии.

"Если там и российские граждане. Они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают. Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшено из идлибской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс. Мы с господином Эрдоганом тоже об этом говорили. Мы надеемся, что после нашей договоренности и исходим из того, что они будут исполнены и конфликтующими сторонами в Сирии, прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из Сирийской Арабской Республики", — заявил Путин.

Об итогах своих переговоров с президентом Турции Эрдоганом и Сирии Башаром Асадом Путин сообщил Меркель лично. Информацию из первых рук сразу по целому спектру вопросов — это то, что канцлер могла получить только в Москве. Этот факт пытались отрефлексировать все ведущие немецкие СМИ.

"В Сирии Путин тесно сотрудничает с Турцией, несмотря на совершенно разные интересы. Федеральное правительство Германии смотрит на все это со стороны. Берлин — всего лишь гость за забором", — написал Spiegel.

"Что касается Сирии, то раньше для решения подобных конфликтов было принято звонить в Вашингтон. Сегодня же для этого надо звонить в Москву. Без России решить проблемы региона невозможно", — отметил Das Erst.

Российского президента спросили, может ли, по его мнению, из-за конфликта США и Ирана начаться настоящая война?

"Что касается ситуации в целом, надеюсь, до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет. То, что там война идет, мы и так видим. Людей убивают — это факт. Очень был хотелось избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет, это будет катастрофой не только для Ближнего Востока, это для всего мира", — уверен Путин.

Российский президент был первым мировым лидером, с которым говорил президент Франции Эммануэль Макрон, узнав об атаке американского беспилотника. И почти сразу после переговоров с Ангелой Меркель в Кремле у российского лидера состоялся телефонный разговор с Эрдоганом. На фоне звучащих по нарастающей военных угроз это — убедительное напоминание, что существуют и дипломатические победы.

Текст: "Вести недели"

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