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Боевые действия в Ливии 45 минут назад

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12 января 202016:38

Ливия: стороны конфликта обменялись обвинениями

Две противоборствующие партии в Ливии обвинили друг друга в нарушении режима огня. Правительство национального согласие Файеза Сарраджа, которое поддерживается международным сообществом, утверждает, что перемирие было нарушено, едва вступив в силу. Как именно, не уточняется.

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара сделало аналогичное заявление. Однако бригадный генерал Халед аль-Махджуб из ЛНА подчеркнул, что атака была не настолько значительной, чтобы на нее отвечать.

В воскресенье армия Хафтара согласилась не вести боевых действий, если правительство Сарраджа не будет делать того же. Саррадж пошел на перемерие, оставив себе право отвечать агрессией на агрессию, передает "Интерфакс".

Перемирие было заключено после телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и дальнейших дипломатических действий двух лидеров.

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