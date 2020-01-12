МИД Ирана: британского посла отпустили через 15 минут

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи разъяснил, что посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэр был задержан на незаконной демонстрации как неизвестный иностранец. Когда личность задержанного была установлена, его отпустили, сказал Аракчи.

После сообщения полиции о том, что неизвестный иностранец утверждает, будто он британский посол, Аракчи поговорил с ним по телефону. "Я узнал, к моему большому удивлению, что это он. Пятнадцать минут спустя он был свободен", — написал замглавы иранского внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

В связи с участием в несанкционированной акции протеста Макэра вызвали в МИД Ирана. На встрече иранские дипломаты напомнили ему, что присутствие посла на незаконных собраниях никак не соответствует его обязанностям в качестве политического представителя другой страны, пишет ТАСС.

На задержание посла отреагировал и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который выразил обеспокоенность в связи с инцидентом. Госдепартамент США призвал иранские власти публично извиниться за задержание Макэра, а глава МИД Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал случившееся как грубое и безосновательное нарушение международного права.

Ранее стало известно, что посла Великобритании в Иране задержали на несколько часов в ходе акции студентов у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране 11 января. Они собрались, чтобы почтить память погибших при крушении украинского самолета. Однако акция переросла в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. В результате участников акции разогнала полиция. Ряд СМИ утверждает, что Макэр в ходе митинга занимался "организацией, подстрекательством", а также руководил "некоторыми радикальными действиями".

Сейчас на улицах иранской столицы дежурят отряды полиции, поскольку власти опасаются возобновления антиправительственных протестов. Полицейские патрулируют город на мотоциклах, многие сотрудники органов правопорядка в штатской одежде, сообщает "Интерфакс".

Между тем у посольства Великобритании в Тегеране проходит демонстрация, организованная иранским народным ополчением "Басидж". Собравшиеся требуют немедленного закрытия британской дипмиссии.