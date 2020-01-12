Момент столкновения пассажирских автобусов на трассе М-4 "Дон" попал на видео

Обильный снегопад, прошедший в минувшую субботу, 11 января, на территории Тульской области, стал причиной серии аварий, одна из которых попала в объектив автомобильного регистратора очевидца.

На записи видно, как водитель автобуса сбросил скорость перед небольшой пробкой. Ехавший следом за ним пассажирский транспорт не успел затормозить и врезался в "коллегу".

По предварительным данным, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Однако, как сообщают местные СМИ, в этот день на том же участке трассы М-4 "Дон" произошло еще одно ДТП с участием автобуса, следовавшего из Грузии в Москву, и столкнувшегося с грузовиком, травмы получили четыре человека.