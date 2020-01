Актер из культовых сериалов признался в нетрадиционной ориентации

Американский актер Дональд Джозеф Куоллс, более известный как Ди Джей Куоллс, признался, что он — гей. Как Куоллс написал в "Твиттере" после своего каминг-аута на сцене комедийного шоу Джима Джефриса в Сан-Диего, он "устал беспокоиться по поводу того, что о нем подумают люди и как это отразится на его карьере".

It is 11:20pm. I just came out on stage at a @jimjefferies show in San Diego. Yep, I’m gay. Been gay this whole time. Tired of worrying about what people would think of me. Tired of worrying about what it would do to my career.