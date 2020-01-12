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12 января 202017:00

Чемпионат КХЛ. "Барыс" переупрямил гостей из Ярославля

hcbarys.kz

Матчем в столице Казахстана между местным "Барысом" и ярославским "Локомотивом" продолжился игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Хозяева вели в счете 2:0 и 3:1, но железнодорожники сумели перевести игру в дополнительное время. Но в овертайме "барсы" дожали гостей – 4:3.

"Барыс" открыл счет на 7-й минуте – это сделал Михайлис, — а на исходе первого периода хозяева после броска Найта повели 2:0. Но Ландер одну шайбу отыграл. Тем не менее первая половина игры завершилась с преимуществом казахстанцев в два гола: отличился Бойд.

Но вторые 30 минут игры прошли с преимуществом "Локо" и Рафиков и Да Коста сумели в концовке второго и третьем периоде сравнять счет – 3:3. Тем не менее после того, как судьи назначили дополнительное время, Сагадеев принес "барсам" домашнюю победу и 2 очка.

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